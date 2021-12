La mofa nos acaba

Cartagena es considerada la ciudad más atractiva de Colombia. Sus playas, murallas, calles, gastronomía, su gente, son de las principales características que la han posicionado dentro de los sitios turísticos más destacados no solo de Colombia, sino de América Latina. Sin embargo, todo esto va restando en la lista de intereses para los cartageneros, porque cada día la ciudad se va desdibujando por cuenta de un sinnúmero de situaciones.

Estamos en un estado en el que no se puede cuestionar a la Alcaldía, porque te cae el mundo encima. Decir que el alcalde William Dau debería hacer más por la ciudad no es bien visto. Son dos años de gobierno que culmina este 31 de diciembre y aún no tenemos mucho que destacar. Todo se ha vuelto un show mediático en redes sociales, motivando a una fanaticada o alimentando los odios, algo como: divide y reinarás.

Los políticos a lo largo de los años han sumergido a Cartagena en la pobreza, la desigualdad y la desidia. Ser la segunda ciudad más pobre, no es un título que nos ganamos porque sí, esto es el resultado de la corrupción, que ha usado la Alcaldía como chequera para resolver futuros políticos. Confiar en un gobierno anticorrupción, un salvavidas que usa la ciudadanía para sobrevivir, pero las cosas no pintan bien.

Irse de viaje a Egipto no es un acto heroico, no es una acción que merece aplausos; mientras el alcalde celebra que le hizo una “jugadita” al Concejo, la ciudad necesita un líder que tome acciones y decisiones que deben ir más allá de seguir endeudando la ciudad.

Durante su campaña, Dau se comprometió a recuperar el 70% de los recursos que se llevaban los corruptos y que esos dineros serían destinados para irrigar en las zonas más vulnerables de Cartagena. Pero no ha sido tan así: en el 2020, el presupuesto quedó sin ejecución en más de un 60%, la pandemia fue la razón que se argumentó. Este año se suponía todo sería distinto, pero solo se dio inicio a la pavimentación de unas vías que no han sido entregadas. Anunció que, solicitará otro préstamo por $160 mil millones.

Los préstamos preocupan, porque a la fecha el 60% de estas deudas no se han pagado. De los polémicos $250 mil millones de Dionisio Vélez, aún se deben $32.761’636.071; Manolo Duque prestó $112.000’000.000 y se deben $80.350’000.000; Sergio Londoño prestó $63.439’884.999 y la deuda está intacta; William Dau prestó $30.000’000.000 y se deben $5.000.000.000 y ahora solicita al Concejo la autorización para prestar más dinero.

Alcalde, es necesario dejar las peleas en las redes, a usted no lo escogieron los concejales con los que vive en guerra. Hay más de un millón de personas esperando por una mejor ciudad, esa que usted nos prometió y que muchos creímos podía hacerse realidad.