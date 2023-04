Podemos decir, con toda tranquilidad, que la guerra es el estado natural del ser humano. Las guerras revolucionan y avanzan las formaciones sociales, estatales, artísticas, y en tiempos de paz, o de paz relativa, la amenaza de una posible guerra también es una fuerza política y cultural muy potente; es decir, o estamos en guerra o estamos haciendo lo mejor posible para que no ocurra, o que ocurra, según el gusto.

Ahora la guerra toma formas más abstractas, sanciones económicas, cibersabotaje, censura mediática. A veces los países no saben que están siendo atacados hasta que ya han salido perdiendo, e incluso hay veces que puede pasar una guerra entera sin que nadie se dé cuenta de que era una guerra, como influenciar una elección con bots o causar el lento desmantelamiento del espíritu occidental azuzando a los ciudadanos a que se peleen por causas cada vez más insignificantes, haciéndolos, por supuesto, vulnerables a los ataques verdaderos, cegados como están por sus luchas ideológicas con pocas o ninguna consecuencia.

Las murallas de nuestra ciudad son un rastro que nos llega de otra época, cuando las guerras eran por el territorio y los derechos fiscales de esa pertenencia. Unas estructuras que debían evocar, para el cartagenero de hace unos siglos, unas asociaciones muy distintas a las que evocan las murallas en nosotros; para ellos esos paredones debían ser muy intimidantes, como son de pronto los buques de guerra para usted y para mí, infunden respeto y un poco de miedo; vemos una gran capacidad destructiva y de control representados por esas cosas, en una palabra, poder. Para el cartagenero del siglo XVII, la muralla era poder.

Ahora ¿qué es? Un mueble, algo así, una extravagancia arquitectónica de colonia caribeña, un buen lugar dónde poner un bar con cocteles carísimos, porque ¡es la experiencia!, ¡es la historia la que te baja por la garganta!, ¡la que te intoxica!, ¡borrachos de acontecimientos!, ¡de guerras ganadas en nombre de todos nosotros!, ¡de los buenos! Por eso estamos aquí, bebiendo este Manhattan en Cartagena.

¿Por qué no nos duelen los miles de millones de muertos de la historia, pero sí el de ayer que vimos alguna vez en una reunión? ¿Por qué el pasado es literatura, como si no hubiera ocurrido? Simplemente porque somos muy limitados en nuestra capacidad de comprensión, no somos capaces de abarcar mucho más que nuestras propias vidas, nuestros propios dolores o esperanzas.

Entonces cuando los cocheros les relatan la historia de la ciudad a los turistas que llevan atrás, les cuentan la literatura que quedó como rastro de lo ocurrido, de la misma forma que las murallas que vemos ya no son las murallas que construyeron nuestros ancestros. Nuestra muralla es la literatura de la muralla original, el rastro que quedó de su construcción y uso, y nosotros le damos un uso en concordancia con esa historia novelada de lo que ocurrió.

A mí personalmente me gustan mucho las murallas, me parecen elegantes e imponentes. Según las categorías que uso para hacer esos juicios, que son como de arquitectura contemporánea, son como unos edificios macizos y brutalistas, diseñados según su uso y no persiguiendo el adorno gratuito. Las fortificaciones tienen eso, que su belleza deriva de su utilidad, directamente.

Autores como Ernst Jünger, W.B. Yeats o los futuristas italianos defendían los valores del soldado, la valentía, la violencia usada en defensa de la justicia, de la paz, porque con la belleza siempre se enredan valores. Lo bello muchas veces trae lo bueno mezclado como la pólvora con la metralla. Así viene mezclada nuestra muralla, de piedra, argamasa, guerra, martinis, ocio, destrucción. Así venimos mezclados nosotros, que somos hoy la literatura de quienes fuimos ayer, y mañana seremos las ficciones que nos llevan hacia el mañana, hasta que, como la muralla, ya ni nos acordaremos qué cosa éramos o por qué fuimos esos que habíamos sido.