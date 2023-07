La constitución misma de nuestro espíritu es una constitución compuesta para orquesta. Todos los días hay gente que ve salir el sol a través de la bruma musical. En cada esquina se celebra que vino otra vez la noche a sonar duro. Pasan chivas explotando de alegría y ron. La música acompaña al cartagenero hasta en el silencio, que para él es música también.

No hay duda que la influencia afro es una fuerza central en nuestra constitución orgánica, todos aquí tenemos el alma pigmentada como un gran arroz con coco espiritual.

Pero, ¿qué es eso que tanto nos para y nos convoca? ¿Qué cosa es la música? Y, sobre todo, ¿qué es para nosotros? El espíritu de un pueblo se expresa en todas las formas de ser ese pueblo. Los sistemas legales, la literatura, la manera de hablar con las manos, de insultar, la comida y todo lo demás. En esas expresiones intelectuales, emocionales o sensoriales un pueblo se reconoce a sí mismo y llega a ser ese pueblo que ya era, pero que no podía saberse si no fuera por sus expresiones.

Varios filósofos han dicho que la música es la forma más sublime del arte, porque pasa directamente al alma. ¿Quién no escucha un sonsonete o incluso una sola nota y de inmediato se para a bailar, como poseído por una fuerza del más allá? Esa fuerza es el espíritu, que nos convierte en lo que somos y nos eleva hasta nosotros mismos.

Sin ser vallenatero, personalmente, no puedo evitar emocionarme con más de una canción del cacique de la junta. Sin ser salsero y mucho menos bailarín de salsa, algo en mí baila cuando escucho al Joe. Algo en mí que no es casi yo mismo. Algo que soy yo y al mismo tiempo es más que yo. Ese es el poder del arte.

Tan importante como el entorno arquitectónico es el entorno inmaterial del sonido. Rara vez está uno en Cartagena sin estar rodeado de canto e instrumentación, grabada o en vivo. Ese territorio auditivo podría incluso ser más determinante que el físico. Porque una fiesta puede ocurrir en un lote baldío, pero no sin música.

Al mismo tiempo ese patrimonio etérico es el ambiente de peleas diarias y asesinatos. El espíritu no se eleva en una sola dirección. Las pasiones desbordadas pasan a menudo del coro mancomunado al solo instrumental de la puñalada. No hay forma, no podemos expandirnos sin expandir todo lo que somos, bueno, malo, o terrible.

La única manera de celebrar lo que somos es encontrar la manera de celebrarnos completos. Porque si solo celebramos lo bueno y limpio estamos poniéndonos como ángeles, y eso no se lo cree nadie. Y cuánto no hay de terrible y sombrío en incluso el arte más sublime. Sin esas partes destructivas no seríamos tan parecidos a los dioses que nos gusta imaginar. Y esos dioses nos imaginan de vuelta, los imaginamos imaginándonos, y así somos libres de ser esto, tan grandes o tan violentos como lo permiten esos dioses.