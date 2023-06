La noche se cae del cielo como un mango maduro. Nos la comemos o la hacemos jugo. O coctel o le echamos sal o la tiramos en la caneca. El día verde es para trabajar y la fruta oscura para el placer. Pero hay quienes trabajan en la sombra del árbol, cuidando edificios, manejando carros o motos, vendiendo droga o vendiendo su fruta dulce.

Al turismo internacional le encanta nuestra noche. Nuestra sombra de árbol caribeño, más fresca por la amenaza del sol ahí afuerita. Más emocionante por lo negrísima que es. Cualquier cosa parece posible dentro de su magia oscura. Eso vienen a buscar los turistas, el realismo mágico que nosotros llamamos la vida diaria.

Todos hablan de lo insegura que está la ciudad. No lo voy a saber, si un taxista me explicó con toda naturalidad cuánto cuesta una bala cuando protesté frente a la tarifa.

La verdad es que si yo estuviera pasando hambre, sin oportunidades, también me vengo al Centro a atracar. Si no tuviera acceso a estudio, ni trabajo fijo. Si mi única opción laboral fuera la moto o la droga, porque tengo antecedentes judiciales de cuando apuñalé a mi padrastro que clavaba a mi mamá. Y paso por el Centro o por Bocagrande buscando pasajero en mi Yamaha, y veo a los gringos con cara de bien alimentados, con la esperanza intacta en la mirada, que no les ha tocado volverse cínicos o violentos para sobrevivir, que han podido durar así toda la vida, y tener hijos y pensiones, sin tener que ver las cosas malucas que ven algunos, el tipo de cosas que yo llamo la vida diaria.

La noche se cae del cielo como un mango maduro. Y yo soy el parásito mata árbol que viene pegado a la fruta. Vengo buscando todo lo que siento perdido en mí, todo lo que me pertenece, porque yo lo digo, porque mi rabia me lo adjudica como un juez, mi crimen es legal, el homicidio que cometa no es imputable, porque nadie sabe quién soy ni dónde me meto, me meto en la noche, no soy nadie, soy una sombra debajo del árbol, y hay miles y miles como yo. ¿A quién van a iluminar con su mirada? Esta sombra es la noche misma, que se le olvida subir por el día y se queda aquí pegada. Ni el sol me saca de esta oscuridad, que no es ni siquiera oscuridad, es el mundo, que es así.

Y si mato a un rubio de esos que no se les entiende nada, siento que gano algo. Lo bajó de su rama por allá arriba donde pega el sol clarito. Donde no conoce el miedo. Yo le hago conocer el miedo, y luego el miedo se lo traga. Así lo traigo acá abajo, así me desquito de mi propia ardidera. Yo sé que ellos no tienen la culpa, pero no me importa. Al que le caiga el guante, ¿o no?

Así, así me imagino el discurso interior de ese personaje, si fuera a escribirlo en un libro, por ejemplo. Así me lo imagino, con esas justificaciones, esas fuerzas que lo motivan. Lo dejó cojo y manco, porque ese mismo personaje tiene más lados. Puede ser papá, novio, un buen hijo. Puede ser noble en su contexto familiar a pesar de ser un criminal en la sociedad a una mayor escala. O puede ser solo un psicópata, también. Lo que digo y creo que demuestro con mi identificación con este compañero imaginario, es que entiendo por qué hacen esas cosas.

Todos tenemos necesidades y, entrando en el contrato social del Estado, concedemos al gobierno la responsabilidad de satisfacerlas, siempre y cuando cumplamos nosotros nuestra parte. Trabajo, impuestos, etc. Si no hay contrato, no hay responsabilidades del uno ni del otro., ¿qué queda? El estado natural, previo a las leyes y los contratos. Déjate tragar por la sombra del mundo o vuélvete sombra tú también. Todo esto es especulación mía de escritor, pero no hay que especular mucho para ver que estas cosas, que para mí y tal vez para usted son literatura, para mucha gente es la vida diaria.