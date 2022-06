La nostalgia del coral

El cantil estaba al otro lado del canal. Era angosto y lo cruzaba dejándome arrastrar -dócilmente- por la corriente fría que no se siente en todo el cuerpo. El fondo, como en todos los canales: verde baboso. De pronto, y porque en el mar las cosas suelen aparecer de un momento a otro, aunque se sepan, llega la pared. Apenas unos minutos atrás lo había visto desde la lancha como un muro poco ancho, pero ahora era un monumento que quería acaparar. Me hundí y salí, me acerqué, tomé un cacho con los dedos, me alejé. Parecía un tejido de pinos amarillos en una montaña, cachos y cachos, pinos y pinos, dedos entrecruzados, sin tocarse, apuntando hacia la superficie. Erupciones delgadas con pólipos rugosos, marrones, ocres; nunca un color quemado tuvo más vida. La rigidez resaltaba el dinamismo, aparecían huecos, cuevas, cavidades, ranuras ¿hasta dónde llegan?; una quietud interrumpida por los peces que salen, dan una vuelta elegante y se meten. Hay un crepitar incesante y pausado: algo se rompe o algo se crea.

Tuve toda la sabiduría en presente puro: sin miedo, sin ganas de contarlo, sin amor, sin emoción, sin existir. Lo imaginé infinito como uno imagina un bosque cuando se está sometido en su oscuridad y su quietud; lo imaginé inmortal.

*****

Eso fue en abril de 1977, ahora llevo años buscando y preguntando por estos lados, y lo que hay son grises con estragos de colores que en lado tierra serían vida: lilas, verdes lima y violetas. Los ha matado el calentamiento global, la acidificación del agua, la dinamita, la enfermedad del blanqueo, su minería, el Dique, el Magdalena; todos o uno, no sabemos. El cacho de venado es el que crece en los cantiles (Acropora cervicornis) y era donde se escondían los roncos; el cacho de alce (Acropora palmata), o lapa, es el que crece en las planicies someras, y era donde bailaban los pargos.

Me preguntan que desde cuándo me volví verde, si yo, un gancho flaco, andaba con arpón y cordel. No tengo ni sentimiento de culpa ni altruismo, ni ganas de responder; tengo más bien un sentimiento de frustrado egoísmo: me tocó contar lo que pensé que siempre les podría mostrar a los que quiero.

Entonces la nostalgia (también de lo que ya no está en mí: la juventud y la posibilidad de volver a vivir ese momento) me lleva a pensar, y abrigarme, en la frase “todo tiempo pasado fue mejor”, como si algo -el destino- se hubiera encargado de joderlo todo; y entiendo lo mezquina que es esta generalización si tengo en cuenta que los humanos nunca hemos vivido mejor que hoy.

Es quizás esta idea de que el destino se tira en nosotros la que nos da ese falaz derecho a joder a la naturaleza; como si humanidad y ser humano fueran lo mismo.