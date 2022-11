La novela de Lola

Al leer la columna del robo de los pantalones de Lola en el callejón de Los Besos, desde Bogotá, Rodolfo Badel dice que el amante de Lola fue un desagradecido con Papo Lucca. “Hombe, ese muchacho expuso la vida”. Y la verdad, Papo no pudo volver al campo de La Salle, porque el pelotero del suspensorio acechó el lugar con una temible pandilla.

Me cuentan que Papo fue felicitado por los caminantes de la bahía de Cartagena que encabeza don Ramón del Castillo. Allí lo indagaron. La curiosidad de esos atletas del amanecer reclama detalles que se ha resistido a contar. Hasta participar en la novela ‘Leandro Díaz’ le han propuesto. Tentadora oferta, no solo por la actuación, sino por los cuantiosos ingresos que tendría. Ahora se ha vuelto importante, donde llega le piden autógrafos. Así pasa, de un momento a otro, la fama se asoma y tienta a la vanidad. Me aseguró que no se excederá, que solo hará una modesta fiesta en Arenal en homenaje a sus extintos padres. Le dije a Papo que no pierda la sencillez. Que continúe pedaleando en su vieja bicicleta a lo Carlos Vives, recorriendo alegre las calles de Cartagena.

Eso sí, que no se le ocurra asomarse por las faldas de La Popa. Hay unos viejos jugando dominó y oyendo música, que aún insisten en darle una paliza por dejar sin “morunos” a sus mujeres en aquellos preludios novembrinos. Todos los días entonan la canción cubana ‘Lola’, la que mataron a las tres de la tarde, y hacen unos disparos.

El año que llegó la policía y se los llevó presos, no funcionó la justicia. Después de recuperar los pantalones, les dieron la libertad dizque por falta de pruebas. Aquel día Lola lloró cuando recibió los “asoleados morunos”. En su patio armó un fogón enorme con palos secos, enterró dos estacas en los extremos y en otro palo atravesado acomodó una a una las elegantes prendas. El amante la consolaba prometiéndole hacer un nuevo pedido a Dolce & Gabbana en Milán. Mientras crepitaba el fogón y los pantalones ardían, el llanto se hacía estridente. La escena era de velorio.

Papo Lucca tuvo que refugiarse en Arenal. Allá pasó un exilio silencioso y prudente, hasta cuando pudo volver a Cartagena. Ahora quiere ver en la televisión la historia de Lola. Teme que los papeles con los recuerdos terminen perdidos o despedazados por las aguas de las mareas altas que amenazan las calles y plazas de la ciudad.

Sería triste que una exótica historia de amor quede en el olvido, se la lleve el mar o termine en cenizas, como pasó con los pantalones de Lola una tarde en el callejón de Los Besos.