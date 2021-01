Hubo ya un nuevo orden mundial tras el fracaso del Comunismo, pero el terrorismo, la creciente inequidad, y el ciudadano empoderado con derechos y protestas, pero libre de responsabilidades, terminaron por rechazarlo. Hace años el planeta busca encontrar un nuevo norte, y el COVID-19 nos obliga a aceptar ese nuevo futuro, donde vivir con el riesgo de una pandemia o una guerra biológica se siente tan intenso como lo fuera en su momento el riesgo de una guerra nuclear. Cualquiera que sea el camino económico que la humanidad elija, las comunicaciones 5G, la robótica y la IA nos llevarán a ese lugar más pronto de lo que pensamos. El reto radica en que dicha tecnología nos irá alejando más de nuestra conciencia humana y de lo que significa ser tripulantes de nuestro planeta viajero. Es importante diseñar e implementar muy rápidamente una nueva educación, que priorice justamente aquello que estamos perdiendo: lo humano dentro de nosotros mismos, la espiritualidad que nos identifica, y la gran conciencia de donde venimos, todo lo cual nos hace mejores seres. Esto implica un rediseño masivo de la educación. Ya sabemos que no es necesario la asistencia presencial permanente a las escuelas, y que la tecnología permite casi cualquier ubicación geográfica para asistir a clases. Por ello, deberíamos dedicar la virtualidad solo para lo que se puede aprender de un discurso, de unos ejercicios de tablero y de conocimiento básico de cualquier materia. ¿Para qué entonces servirá la educación presencial en el futuro? Para las nuevas disciplinas relativas al aprendizaje de y sobre nosotros mismos, y para la interacción con otros. Para lo primero, la nueva educación deberá tomar muy en serio las ventajas de la práctica de yoga y de la meditación, desde nuestros jóvenes y continuarla enseñando a lo largo de la educación superior. Trabajar mucho la inteligencia emocional, y las competencias de liderazgo, y sobre todo que predomine una reconciliación con algunas verdades y leyes inmutables que rigen la vida en nuestro planeta. Para lo segundo, será necesario enfatizar todo tipo de actividades deportivas y lúdicas, destrezas físicas y mentales, lo cual permitirá a las nuevas generaciones enfrentar con sentido de integralidad la nueva normalidad. El valor de las evaluaciones ya no dependerá de números, sino de desempeños y logros, de tareas o actividades cumplidas, midiendo por individuo una tendencia hacia mejorar lo bueno y perfeccionar lo que está mejor cada uno según sus capacidades, aptitudes y personalidad. Hace poco leí un artículo de Victor Kuppers: “Te admirarán por tu forma de ser, no por tu curriculum”. De eso se trata el futuro de la nueva educación, pero hay que empezar mañana.