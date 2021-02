Mucho se ha hablado de la página en blanco. Le llaman síndrome, no por tratase de un desequilibrio de la salud sino porque socava la integridad del escritor, y eso sí puede llevar a líos de tipo sistémico.

Juan Rulfo la llamaba “la seca”. Les ocurre a profesionales de todo tipo. Tanto profesores como estudiantes experimentan el bloqueo, un revoltijo de angustias que envilecen la psiquis. A todos les toca superar la sequía. Y por mucho que sean diestros en superarla, siempre vuelve con nuevos bríos. Pero hay que vencerla.

Aún no se ha estudiado, pero se debería. La página en blanco es una situación seria por sus repercusiones en la vida laboral y privada. Podría decirse que es un escenario de miedo: deben entregarse informes o proyectos, pues no hay fecha que no se cumpla. Es un mal contemporáneo que deber ser visto con lupa, es el umbral de cada uno de nuestros infiernos.

Entonces ocurre que todo lo que se te viene a la cabeza resulta vano y hasta ridículo. Presionar con plazos a estudiantes o a profesionales, es tirarse el talento. La agenda funciona como una maravilla, pero debes dejar un altísimo porcentaje para que esa agenda no degrade tus opciones. El bullet journal es un invento fabuloso, pero no hay que dejar que humille a esa chiquilla inquieta que llamamos creatividad. Ella huye bajo la presión. La experiencia lo ha demostrado: los más prolíficos escritores y artistas, cuando han sido sometidos a la presión de la entrega, producen menos.

Hay situaciones internas y externas. Lo peor es que con la experiencia que acumulas se te hace más exigente el resultado, lo que estimula mucho más el bloqueo y desemboca en una suerte de auto boicot, que es el extremo insano del perfeccionismo.

Ella es una de las posibles anomalías con las cuales nos topamos en estos tiempos. No les ocurre solo a los escritores y artistas. Sucede a todos. Incluso, me atrevo a sentenciar que es el factor principal de esos males que tanto han minado la salud de los trabajadores: la ansiedad, la depresión y el estrés. Esto es el resultado de los indicativos de cumplimiento, cosa que --dicen los historiadores-- heredamos de la planificación en la industria armamentista de las dos guerras mundiales.

La medición del desempeño debe ser nuevamente definida por las ciencias administrativas, para orientarla a una serie de acciones a medir, evaluar, ajustar y reajustar todo tipo de actividades de la empresa o la academia, sin deteriorar el talento humano.

Porque, sin dudas, ya no estamos en los tiempos del viejo Honoré de Balzac, quien solucionaba sus bloqueos a punta de unas 50 o 60 tazas de café en el día. Y listo.