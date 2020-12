La penca atrás

Hay ocasiones en las que mirar hacia atrás se convierte en un acto maldito, una invocación a la mala suerte. Eso lo saben todos los deportistas que se disputan un lugar en el podio durante las carreras, especialmente los ciclistas, a quienes la historia ha escogido como víctimas favoritas de esta maldición.

Recuerdo muy bien la prueba de ciclismo en ruta masculino de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Después de cinco horas y cuarentaicinco minutos pedaleando, Rigoberto Urán era el candidato más firme para ganar la medalla de oro. Sin embargo, poco antes de cruzar la meta, miró dos veces hacia atrás para vigilar al kazajo Alexander Vinokourov, disminuyó su velocidad y fue superado.

Siete años después, otro ciclista colombiano, Egan Bernal, hizo lo mismo y perdió el Giro de la Toscana contra el italiano Giovanni Visconti en el sprint final.

Esta peculiar forma de llamar a la desgracia viendo hacia atrás existe desde tiempos bíblicos. La historia más famosa tal vez sea la que cuenta el Génesis sobre la mujer de Lot: mientras su familia huye de la destrucción de Sodoma, ella gira su cabeza para ver la lluvia de fuego que Dios está arrojando sobre la ciudad y es transformada, al instante, en una estatua de sal.

En la mitología griega, cuando Eurídice muere, Hades le permite a Orfeo sacarla del inframundo con una condición: no mirar hacia atrás mientras sale de aquel mundo lúgubre. No obstante, desesperado por contemplar a su amada, Orfeo voltea a verla antes de llegar a la tierra de los vivos y la pierde para siempre. A la protagonista de ‘El viaje de Chihiro’, la gran película de Hayao Miyazaki, le dicen algo parecido cuando escapa del mundo espiritual: “Regresa por donde viniste pero no mires hacia atrás hasta que hayas salido del túnel”.

En estos días finales del 2020 siento como si estuviera dentro de un relato de estos. Me siento ciclista a escasos metros de la meta, mujer curiosa con los bolsillos llenos de sal. El 1 de enero del 2021 deseo saber tanto del año que se está yendo para no tener que verlo más nunca, para no mirar atrás. Quizás así exorcizo la catástrofe, al menos desde un punto de vista personal. Fueron meses de encierro, a veces de desempleo, donde el amor y la felicidad brillaron por momentos, hermosos y fugaces en las continuas aguas del tedio. A ese tiempo que pasó de largo y que nada más se detuvo en los que morían, le doy la espalda. Lo quemo como muñeco de año viejo.

Conviene evocar entonces aquel juego de colegio en el que nos sentábamos en círculo para cantar: “La penca atrás, colorá, el que mire para atrás, se le da”.