La plata no se nota

Decía mi abuelo que la plata no se puede ocultar. Cuando no se tiene se nota y cuando se tiene también.

Si una persona está pasando una mala racha o sus ingresos son bajos, su forma de vestir, su actuar y hasta lo que come lo denotan. Es muy difícil parecer rico cuando se tienen los bolsillos vacíos.

Dice un refrán que la cara es el espejo del alma... y del bolsillo, añadimos. Tanto así que una reciente investigación ha mostrado que somos capaces de identificar la categoría social de una persona con tan solo mirar su rostro. La investigación, llamada 'The Visiblity of Social Class from Facial Cues', ha demostrado que a lo largo del tiempo, la cara termina reflejando permanentemente las experiencias.

Pero sin duda alguna lo que es más difícil de ocultar es el dinero. Este se muestra fácil y, si es mal habido, más aún. Es casi descarada la forma como los funcionarios corruptos gastan desenfrenadamente el dinero pensando que el resto del mundo no cuestiona. Caso de Omar Ambuila, el funcionario de la Dian en Buenaventura que con un sueldo de $ 6 millones de pesos se mostraba en redes sociales con la hija y esposa dándose una vida de lujo en USA, donde se movilizaban en un Lamborghini que cuesta cerca de 300 millones. Su heredera mostraba orgullosamente carteras Luis Vouiton y Gucci de miles de dólares que se convirtieron en memes y chistes por los contrastes de su apariencia personal y sus muestras de riqueza. Caso similar vimos hace días del director de Cardique que tenía en su poder más de 43 bienes que superaban los 20 mil millones de pesos. Con contrataciones fantasma compraron inmuebles en Crespo, Bocagrande, Manga, y otros barrios de la ciudad. Se encontraron 35 vehículos y 26 empresas a nombre de funcionarios y contratistas que terminaron arrestados. Todo este dinero y propiedades son imposibles de disimular. Los valores están estrechamente relacionados con las pautas de comportamiento. Si eres capaz de robar, probablemente no te importará mostrar lo que te has ganado.

En la realidad existen otro tipo de funcionarios que intentan ser más discretos. Pero la situación tarde o temprano se nota. Burócratas de todo nivel, medio o alto, que conservan sus modestos apartamentos en Cartagena y compran otro en Miami, cambian vehículos de gama baja por gama media u otro exactamente igual y gozan del pronto retiro y viven de la renta tan pronto salen de su cargo. Y es que no tendría sentido tener mucho dinero y no sacarle el jugo o mejorar la calidad de vida. Para eso es la plata y lentamente se notará.

El resultado es que sin importar en qué gasten el dinero, “La mona, aunque se vista de seda... mona se queda” y “Con la plata que no cuesta, todo el mundo hace una fiesta”.