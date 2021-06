¿La plata pa’ qué?

Con gran alegría recibimos la noticia de que el gobierno Distrital finalmente firmó contrato para arreglar la malla vial de la ciudad. Sin embargo, este es el primer tratado importante que sale del Distrito en un año y medio de gobierno. Aunque la noticia entusiasma, la demora en sacar adelante algo tan sencillo demuestra falta de eficiencia de quienes tienen a su favor el hecho de que sus finanzas van bien. Hace unos días la secretaria de Hacienda, Diana Villalba, aseguraba en su revisión de cuentas ante el Concejo que existe una tendencia estable en el recaudo de recursos que ha permitido que se recojan 2,6 billones de pesos. Se acumuló casi lo mismo del año anterior a pesar de la pandemia. Todo esto suena muy bonito. Pero, la verdad es que la plata de los impuestos no es para guardarla o pagar salarios de empleados públicos (quienes andan pidiendo un reajuste del 14% este año). El dinero es para beneficio de los ciudadanos.

En Cartagena no se suma un metro de calle a los 1.832 kilómetros construidos desde el 2012. Mientras, el parque automotor crece cada día generando trancones y desgastando las vías existentes. En la actualidad la malla vial se encuentra en muy mal estado convirtiendo rutas importantes en trochas que con el invierno acrecentarán sus huecos. Caen bien los $7.996.766.100 para hacer reparaciones en el tramo de la avenida Santander, el sector Ronda Real, algunas calles del Centro Histórico, el contraflujo Nuevo Bosque y reparcheo general. Sin embargo, hay que ser más diligentes en la adjudicación de contratos para obras que vienen necesitando intervención desde hace añales. Un caso específico son los centros de salud de algunos barrios que llevan más de 7 años esperando ser terminados mientras se habla permanentemente de reanudar las obras. Otro caso es el del puente de Las Palmas, que lleva cerrado meses sin que aún se haya comenzado su intervención. Lo justifican en la falta de consecución de unas vigas que de cambiarlas requerirán otro diseño... ¿Y por qué no la hacen? Ya basta de excusas y de llover sobre lo mojado. Hay que echar para adelante y gastar de forma programada en Cartagena.

Entiendo que la preocupación del alcalde es invertir bien; pero esto se puede hacer organizadamente y de acuerdo a las múltiples necesidades de la ciudad. No podemos conformarnos con un buen contrato cada 18 meses. Hay que ser diligentes y resolver. No debemos sentirnos orgullosos de recoger plata que no estamos usando proactivamente.

Deberíamos establecer unos indicadores financieros de ejecución presupuestal. Los ingresos de nuestra ciudad dependen en gran proporción a las transferencias que nos hacen a través del Sistema General de Participación desde el Gobierno nacional y tienen destinaciones específicas. Hay que saber en qué nos gastamos el resto.