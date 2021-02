La política del silencio

El pasado 8 de febrero he sido amenazado de muerte, mi “pecado” exigir y bregar por los que no tienen voz, buscar generar cambios colectivos dentro de las reglas establecidas en la Constitución y la Ley. Llegué al Concejo con el fin de aportar en la transformación positiva, construir una ciudad menos desigual, menos pobre, más amigable con el ambiente y la vida. Soy respetuoso de la Constitución y la Ley, con una vida pública y privada transparente, pasé de un aula de clases como docente, al Concejo.

Cartagena en los últimos años ha estado en inestabilidad político administrativa, numerosos cambios de alcalde, una ciudad maltratada por la desidia y la corrupción. Es de resaltar que, en medio de todo al menos era posible ejercer control social y político, debatir temas de ciudad sin ser señalado, estigmatizado o amenazado de muerte. En las pasadas elecciones a Alcaldía se derrotó a las maquinarias, un triunfo sin precedentes, que llenó de esperanza a una ciudadanía que salió a votar indignada. Pero al parecer la ciudad se detuvo en ese momento, y se entró en una especie de bucle temporal, desde entonces los señalamientos, las confrontaciones son el pan de cada día y mientras todo eso sucede la ciudad sigue igual, los problemas y carencias con tendencias a empeorar, con un agravante, ahora mismo no es bien recibida la crítica de ningún tipo, se busca siempre silenciarla, colocarle una mordaza; muchos de los que se atreven y levantan la voz, enseguida son tildados de corruptos y cómplices del pasado, o de no tener contratos; los ataques se hacen sin distingo, puedes ser un ciudadano ejemplar o un viudo del poder, el resultado será el mismo, serás señalado, se le ha restado importancia al debate objetivo.

Al parecer hemos pasado de la dictadura de la corrupción a una especie de dictadura del silencio político, donde algunos quieren prohibir que se cuestione la cosa pública. Ambas dictaduras son mortales para una sana democracia, cuando se estigmatiza, se señala Instituciones, a los contradictores y los ciudadanos en general, se es igual o peor que los que se apropian de los recursos públicos. Recordemos que las distancias del autoritarismo a la corrupción son supremamente cortas.

Para finalizar, deseo seguir aportando a mi país y ciudad, lo que no puedo permitir es que silencien mis ideas, callar para mí no es una opción. Invito a la reflexión, no podemos permitir que nuestro territorio se convierta en uno donde los ciudadanos tengan que ser violentados o incluso asesinados por pensar diferente.

Posdata: Envío toda mi solidaridad a mis compañeros de Mais quienes también fueron amenazados.