La revolución pendiente

El día de hoy se denominó anteriormente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se conmemoraba la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo como personas en pie de una igualdad con los hombres.

Esta celebración se ha visto empañada por la lucha de grupos de mujeres que buscan una igualdad entre hombres y mujeres, lo que difícilmente podrá ser posible por el simple hecho de que somos diferentes. Es por esto que se debe profundizar más en los términos de complementariedad y corresponsabilidad. Es decir, cómo desde la singularidad y sabiéndonos con igual dignidad, unidos, correspondemos a nuestra identidad y el para que fuimos creados, esto nos humaniza.

Soy del grupo de mujeres que sueñan desde la feminidad en una mejor sociedad y que además lo queremos todo: una familia (y en mi caso numerosa), una trayectoria profesional dentro y fuera del hogar. Tengo amigas que se dedican de manera profesional al hogar, pero con el reto de que su trabajo sea aceptado socialmente y en algunos casos debería ser remunerado. La profesionalidad exige que la mujer sea ambiciosa, que cumpla las metas, que lleve a buen término el presupuesto anual, que participe en viajes laborales... y yo en particular, además de lo anterior, no quiero perderme los cumpleaños de mis hijos, salir semanalmente solos con mi esposo, reuniones del colegio y estar atenta a que en la casa haya flores. Esa es la verdadera lucha que se conmemora, el fortalecimiento y el pleno desarrollo de los distintos roles de la mujer, el crecimiento como mamá, esposa, y profesional. Ahora bien, con el pasar de los años se acrecienta la conciencia de que no es tan fácil este sueño, de que no es tan asequible hacer realidad esta visión, y que eso de conciliar trabajo hogar es un enorme desafío. Es posible que hayan escuchado en más de una ocasión la frase: “Menos mal que mi esposo me ayuda con los niños” o “me ayuda con el almuerzo y con algunas tareas de la casa”. ¿Alguien les ha dicho a ellos que no se trata de ayudar, sino de involucrarse, de hacerse cargo? Pienso que en esto radica la revolución: que los hombres entiendan que hacer parte de una familia, que el término corresponsabilidad, quiere decir que hombre y mujer tienen los dos el mismo compromiso. ¿Existe esa cultura? Cuántos matrimonios funcionarían mejor si la corresponsabilidad se practicara con naturalidad y consistencia, comprendiendo que hombre y mujer deben poner las “manos en la masa”. Adicional a esto, hoy es un buen día para alzar la voz y decir al gobierno que se deben abrir espacios de discusiones en la restructuración de los horarios laborales de modo que mujeres y hombres puedan dedicarse corresponsablemente al proyecto familiar, mientras desarrollan sus talentos profesionales. Así, tendríamos más mujeres a las que la familia no solo no le resta fuerzas, sino que se las da, para trabajar cada día mejor, sacando lo más valioso de sí mismas: mujeres que llevan al trabajo la fuerza cuidadora del hogar y que enriquecen su hogar con las habilidades del trabajo.