La salud no es un negocio

El sistema de salud no puede seguir acumulando problemas como lo ha hecho por los últimos 27 años. Todo lo contrario, debe mantener la cercanía con las personas a lo largo y ancho de todo el territorio.

Por eso, apoyamos la propuesta del senador del Partido Alianza Verde, Juan Luis Castro Córdoba, de adelantar una consulta ciudadana para transformar la salud, buscando soluciones a viejos problemas como el 244% de sobreocupación en los servicios de urgencias, que no haya dinero para los salarios de los trabajadores, la falta de acceso a los servicios para 14 millones de colombianos en la ruralidad y el robo de los recursos.

Los colombianos no se pueden seguir muriendo porque no quisieron prestarles el servicio que tienen derecho a recibir.

Si una pandemia, que ya deja un saldo de más de 40.000 decesos, no nos empuja a cambiar lo que no sirve, no sé qué más se puede hacer.

Por eso estamos convencidos de que este es el mejor momento para reparar los problemas que hemos visto con claridad.

Sé que todos los que por estos días usamos un tapabocas reconocemos la importancia de la salud para disfrutar de la vida como lo hacíamos antes del coronavirus.

Sé que con la unión del país lograremos un sistema que no abuse de los pacientes, en el que no se roben el dinero y que prevenga las enfermedades. Lo necesitamos.

Definir plazos máximos de atención, que de ser incumplidos resulten en la atención inmediata por parte de cualquier otro prestador del servicio que sí pueda garantizarlo.

Así mismo, un régimen laboral para los trabajadores de la salud; que el Estado se encargue de la adquisición de los medicamentos más costosos para acabar con la especulación en los precios; y castigos drásticos a quienes roben los dineros de la salud son algunas de las soluciones que se contemplan.

El senador tiene como tarea recorrer el país hasta el mes de febrero con las Conversaciones por la Salud:

Mesas técnicas que contarán con la participación de las agremiaciones de la salud, expertos del sector y cualquier ciudadano que quiera aportar en la construcción de la consulta (usted puede unirse en la página web juanluiscastro.co). Estas mesas son el espacio en el que se definirá el cuestionario específico que llevaremos a las urnas en 2021.

Ni al Congreso ni al presidente les interesa generar un cambio real en la salud del país, por eso la solución será ciudadana.

Nunca ha sido tan urgente mejorar nuestro sistema, con eso en mente les invito a firmar por la vida y a votar por la salud.