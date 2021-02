En esta pandemia nos llegan recuerdos desgarradores que caen como llovizna repentina. Me pasó hace unos días inspirado por la vida de una mujer que le llamábamos “La Santa Viva”. Fue esta pordiosera el retrato más exacto del dolor y de la miseria humana. Mi madre tenía especial preferencia por ella, y en la lista de limosnas, regalos y donaciones que tenía, “La Santa” ocupaba el lugar más honroso. Hace poco escribí un poema en las redes, fluyeron anécdotas de las cuales destaco una, cuando Mireya Borda Martelo contaba el día que su hermana Patricia pedía a Doña Anita la consabida “cosita” para el recreo en el cercano Colegio Eucarístico. Doña Anita no encontraba su monedero y Patricia airada protestaba. “La Santa Viva” asomada por una ventana presenciaba la confusión y el enfado de Patricia. Pues se fue hasta la puerta, la esperó, sacó de su bolsillo andrajoso una moneda de 0.20 centavos y le dijo: “No llores mija, cuando necesites plata, cuenta siempre con “La Santa”.

Un domingo mi madre habló con el párroco de Manga para decirle que “La Santa” quería comulgar. Para el cura el pedido de mi madre fue una sorpresa. Nunca había recibido solicitud similar de la feligresía. El sacerdote preguntó si la cristiana estaba confesada. Mi madre respondió: “Ella es una mujer sin pecado”. El cura encogió los hombros y no añadió una palabra. Estando todo convenido, en mi casa entregaron a “La Santa” un maletín con ropa nueva, jabón y demás elementos de aseo. Era viernes, “La Santa” quedó citada para el domingo. Sorpresa grande se llevó mi madre, cuando “La Santa” se presenta andrajosa y mal oliente como era su habitual modo de andar. Le pidió ir a la iglesia y esperar la finalización de la misa, para convencer al cura. El padre a regañadientes accedió a los ruegos de mi madre y al quedar el templo vacío, entró “La Santa” y recibió la ostia.

Increíble cuando “La Santa” sacó todas sus monedas y de un sopetón se las metió en el bolsillo al cura. Y este sorprendido le pregunta: “¿Y esto para qué?”, y ella le responde: “Para los pobres, padre”. Los que conocieron a esta mujer saben hasta dónde era capaz de llegar, quienes no, puedo decirles que si un pintor la hubiese pintado, solo le bastaba el carboncillo. Era harapienta, lánguida, de mirada perdida y lejana, de cabellos sucios y enredados, triste, sola y abatida . De sus ojos caían lágrimas, no me atrevo a asegurar de qué color.

Era “La Santa Viva” toda gris, menos su corazón. Un arcoíris deslumbrante de amor y generosidad.