La servidora pública

El 15 de noviembre de 2019, el alcalde electo William Dau lanzó una convocatoria pública para conformar su gabinete. Se recibieron un total de 9.255 hojas de vida. La mía, fue una de ellas. Aspiré al cargo de directora de Escuela de Gobierno.

Un correo me notificó que 553 personas aspiraban conmigo a ese cargo, y que a partir de allí, comenzaba un proceso de selección. Lo primero fue un examen sobre la función pública donde clasificamos 100. Siguió una entrevista donde pasamos 10. Esos 10 realizamos otra evaluación, y de allí salió la terna que iría a entrevista con el alcalde.

Fue la primera vez que hablé con él. Me preguntó de todo, solo me faltó un polígrafo. Sin embargo, salí de allí convencida de que no sería su directora de la Escuela de Gobierno.

Al día siguiente (12 de diciembre de 2019), recibí una llamada: “¡Holis! Te habla William Dau, el alcalde. Necesito que por favor vengas a mi casa para hacerte otras preguntas”.

Él mismo me abrió la puerta y me acompañó a la sala. Allí me senté con mil preguntas en mi cabeza. Me miró y me sonrió (como diciéndome, tranquila). Se puso de pie y me extendió la mano para que me levantara. Yo no entendía nada. Pero quedé peor cuando me abrazó y me dijo: “¡Felicitaciones! ¡Eres mi secretaria general!”.

Ese primero de enero del 2020, mientras levantaba mi mano derecha en aquel juramento, sentí una fuerza inexplicable. Era como si el mismísimo espíritu de Pedro Romero y los Lanceros de Getsemaní me hubiesen revestido por completo. Desde entonces, hasta hoy, un código inmutable de valores éticos y morales han guiado cada una de mis gestiones. Y crees que con ese baluarte puedes enfrentarlo todo. Pero en lo público no se cometen errores; se cometen faltas disciplinarias, responsabilidades fiscales o delitos. Y eso, el sistema lo tiene bien claro.

El 9 de octubre del 2020 recibí una llamada del alcalde donde me pedía que fuera a su despacho. Su tono era diferente. Cuando entré, él sostenía en sus manos varias hojas. Me miró y me dijo: “Diani, ¡te voy a defender!”. “¿Qué pasó, alcalde?”, pregunté. “Ese contralor me ordenó suspenderte”. Las piernas me flaquearon. Como pude me senté y pregunté: “¿Por qué?”.

Servir en lo público con integridad y decencia tiene un costo muy alto. Sin embargo, en esta semana del servidor público, quiero animarlos a que se atrevan; porque créanme que hay una fuerza maravillosa que nos motiva a seguir, con la certeza de que vale la pena arriesgarlo todo por servirle a esta ciudad que tanto amamos.

Algunos me han dicho: “Tú estás jodida, vas a salir de allí con una mano a´lante y otra atrás”. Pero no. Salgo con las dos manos adelante. Con las mismas manos que puedo abrazar a mi pelaíto y caminar junto a él, con la dignidad y el orgullo de haber servido a mi ciudad con integridad y decencia.

*Asesora de despacho de la Alcaldía de Cartagena