La sonda que resolverá los grandes misterios del Sol

Los científicos han sido siempre grandes curiosos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. A pesar de la inagotable y basta actividad para entender nuestro mundo y del gran entusiasmo por la búsqueda de la verdad y la solución a los problemas, algunos de estos siguen siendo verdaderos dolores de cabeza en el quehacer diario de la ciencia.

Algunos fenómenos retan nuestra creatividad y pensamiento y se convierten en problemas que se encuentran más allá de nuestra comprensión actual. Muchas áreas de la ciencia, particularmente de la física y la astrofísica, poseen problemas que hasta el momento no han podido ser aclarados completamente, cada solución teórica, simulación, o análisis de nuevos y mejores datos a veces sólo dejan más preguntas que respuestas.

Nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha sido estudiada desde distintas aristas y metodologías, pero aún hay muchas incógnitas. En nuestro sistema solar, por ejemplo, tres grandes problemas permanecen enigmáticos y sin solución, relacionados con el astro rey.

El Sol siempre ha desatado desafíos a los investigadores, especialmente: ¿Cómo genera el Sol su campo magnético a gran escala y que se invierte periódicamente?; ¿por qué la corona del Sol (capa atmosférica) es mucho más caliente que la superficie del Sol? Y, entre otras cuestiones, ¿cómo produce el Sol sus fuertes campos magnéticos orientados hacia el sur en las eyecciones de masa coronal solar que dan lugar a tormentas geomagnéticas?

Resolver esos misterios es importante para diagnosticar la influencia de la naturaleza solar en la cotidianidad terrícola, pues yace la posibilidad de predecir las supertormentas solares y geomagnéticas, entre otras ventajas.

En vista de esto algunos científicos dedican prácticamente todas sus vidas a una disciplina o área de la astrofísica que se denomina clima espacial. La meteorología espacial describe las variaciones del entorno espacial entre el Sol y la Tierra. En particular, esta área describe los fenómenos que afectan a los sistemas y tecnologías en órbita y en la Tierra.

La meteorología espacial puede producirse en cualquier lugar desde la superficie del Sol hasta la superficie de la Tierra. Cuando una tormenta de meteorología espacial abandona el Sol, pasa por su corona y entra en el viento solar. Posteriormente, cuando llega a la Tierra, energiza la magnetosfera terrestre y acelera los electrones y protones hasta las líneas del campo magnético de nuestro planeta, donde chocan con la atmósfera y la ionosfera, especialmente en las latitudes altas.

Cada componente de la meteorología espacial afecta a una tecnología diferente. Esta área de la astrofísica ha ideado algunas teorías e hipótesis para hacer frente a los problemas de los que hablamos anteriormente; sin embargo, no del todo satisfactorias, o no completas, o que no pueden probarse, o que no son soportadas en los datos existentes, o peor, no se tienen datos suficientes ni confiables ni precisos para soportar las evidencias.

Solar Orbiter, un gran aliado

A principios del año 2020, la Agencia Espacial Europea (ESA), con la colaboración de la NASA, lanzaron al espacio la sonda Solar Orbiter (SolO), el cual es un satélite de carácter científico, con muchos instrumentos de última generación, robustos y sensibles, cuya principal misión consiste en la de hacer mediciones detalladas y precisas de la superficie del Sol para realizar mediciones.

La sonda se enfoca en el campo magnético de la superficie solar, de los niveles de radiación en la heliósfera interna y del viento solar, así como realizar observaciones de las regiones polares del Sol desde órbitas de latitudes altas.

Todo lo anterior enmarcado en un programa muy esperanzador de clima espacial para acercarnos al entendimiento de los mecanismos que intervienen en la dinámica solar y entender cómo el Sol controla la heliósfera.

La sonda, al estar orbitando tan cerca del astro, hasta una distancia de cerca de 42.4 millones de kilómetros, distancia más segura a la que se puede llegar sin exponer la misión o los instrumentos, su plan de trabajo consiste en tomar datos muy precisos de la composición del viento solar y parámetros de la superficie que pueden ser tomados además sobre la misma eclíptica y también a altas latitudes con la ayuda de movimientos usando la gravedad de Venus.

Como hemos dicho sus principales objetivos están encaminados a la recolección de evidencia y datos para comprobar hipótesis (y propiciar nuevas) y teorías sobre los problemas de los que hablamos al principio.

Algunos de los instrumentos que posee se basan en sensores de imágenes de alta resolución con diferentes filtros y polarizadores, además de la dotación de varios espectrómetros para el análisis de las emisiones de radiaciones solares en diferentes rangos de energía y longitudes de onda desde el espectro visible hasta rayos X.

Además de estos posee detectores de rayos cósmicos, analizadores de partículas de altas energías (para detectar partículas pesadas y electrones) y analizar la composición química del viento y radiación solar, magnetómetros capaces de medir campos magnéticos en distintos puntos y grandes regiones y analizadores de ondas de radio y plasma.

Su verdadero plan de observación y científico apenas comienza, pues su misión se alargará hasta más allá de 2030, con una agenda muy deseada para los científicos de todo el mundo que esperan con ansia los datos para empezar a calibrar modelos y teorías.

Lo que se espera del satélite es que pueda ayudar con más y mejores datos para aclarar algunas de las grandes preguntas de nuestro astro rey. Particularmente, su importancia radica en que este conocimiento podrá ayudar mucho a nuestro entendimiento de como la Tierra es influenciada por el viento solar, la eyecciones de masa coronal, la radiación recibida desde el sol, los rayos cósmicos solares que recibimos.

*Astrofísico y docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar