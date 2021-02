Tal vez el lector crea que esta es otra columna que hablará sobre una nueva ola de COVID-19. No es así. Hablaremos del auge de un fenómeno distinto, pero al parecer algo relacionado: la tercera ola autoritaria.

Samuel Huntington describió el avance de la democracia moderna en tres olas, cada una seguida de una contraola. La primera ola democrática fue de inicios de siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Le siguió una ola o contraola autoritaria durante el periodo de entre guerras, con el ascenso de los fascismos europeos y asiáticos. La segunda breve ola democratizadora inició con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se extendió hasta la década de los 60, cuando el auge de la Guerra Fría y los procesos de descolonización iniciaron una segunda contraola autocrática de dictaduras militares de derecha y regímenes de partido único de izquierda en América Latina, África y Asia.

La tercera ola de democratización inició en la década de los 70 con el fin de las dictaduras en Portugal, Grecia y España, el ocaso de los regímenes militares y cívico-militares América Latina en los 70 y 80, la democratización de parte del sudeste asiático y la caída de la URSS en los 80 y 90. Hasta hace pocos años, se pensaba que todavía estábamos en esta tercera ola.

No obstante, para el politólogo Larry Diamond el panorama había cambiado. Desde 2006 habíamos entrado en lo que llamó una “recesión democrática”. Hasta el 2005, desde la década de los 80 el número de países que se habían vuelto democráticos venía en aumento. Pero del 2006 al 2013 la cifra se había estancado. Si bien, el número de países que se habían convertido en autocracias no había aumentado considerablemente, por ende, no era preciso hablar de una tercera contra ola, lo preocupante era que el número de democracias tampoco aumentaba. Al parecer nos estábamos acercando a la cresta de la ola.

La predicción pareció confirmarse y en la pasada década pasamos de una recesión a una “regresión democrática”, o, en términos de los politólogos Anna Lührmann y Staffan Lindberg entramos en una “tercera ola de autocratización”. La actual es más leve que las contraolas pasadas y la cantidad de países democráticos sigue siendo la más alta de la historia, sin embargo, derivas autoritarias como las de Hungría en Europa, los 4 años de Trump en EE. UU., el golpe militar en Myanmar o la cooptación de órganos de control por parte del ejecutivo en nuestro país, son ejemplos y llamados de atención.

Si bien el COVID-19 no es el causante de esta tercera ola autoritaria, sí ha servido de excusa para que algunos gobiernos restrinjan libertades públicas y garantías laborales. Debemos estar muy atentos y evitar que las nuevas olas -de COVID o de autócratas- no se lleven por delante nuestros derechos democráticos.