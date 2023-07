La tierna edad de la inocencia

Una tarde mi hermano Rafa, Darío Morales y Chichi Guerra caminaban por la Miramar buscando el sitio donde Hernando Lemaitre pintaba. Yo preferí visitar a Javier Castelblanco Grau, a quien le conté sobre la afición de Rafa por la pintura. Javier estaba rodeado de arte y quiso invitarme al lugar donde su tío trabajaba.

Era el estudio de Enrique Grau quien por esos días visitaba París.

Poca importancia tenía para unos niños ese lugar. Pero Javier me hizo pasar. Entramos a la habitación con baldosas de ajedrez, donde había muchos sombreros de paja, lazos y flores de seda. Unas obras terminadas, otras con pocos trazos. De pronto irrumpió Víctor Nates para invitarnos a un baile infantil en casa de Eugenia Villarreal. Afanado nos repetía: “¡Vayan a bañarse, nos esperan las peladas más chéveres del barrio”.

Javier quería mostrarnos las pinturas de su tío, mientras Víctor interrumpía y en una de sus habituales e irreverentes salidas, le decía que se apurara con los monicongos. Víctor abrió una caja con el rótulo “no tocar”. Javier lo apartó y empezó a identificarlas.

-Miren, esta es mi tía, vean a mi mamá, esta es Judith Porto y este es Gómez O’byrne. Aquí está él mismo de marinero. Me gusta esta, le dije. -Puedes llevarte la que quieras, con tantas, él qué va a saber cuál es cuál.

Javier inocentemente insistía en que me regalaba la pintura de marinero. A pesar de lo niño que éramos, no acepté el ofrecimiento que me hacía. Imaginé que el pintor expresaba una confesión de su amor por el mar cartagenero.

Cuando llegué a casa, Rafa se alistaba para el baile donde Eugenia, que ya estaba prendido. Víctor lucía feliz, bailaba sin parar en esa tarde de ensueño. Javier se gozaba la fiesta, su hermano, el Muo Castelblanco, hablaba hasta por los codos. En la casa de Eugenia estaban las niñas más hermosas del barrio.

Darío Morales, Chichi Guerra y Juan de la Vega llegaron con sus parejas mayores, recuerdo a la de Juan, un mujerón trigueño llamado Evelyn Santos.

Salí prudentemente de la fiesta y me instalé frente a la mansión de Jaime Vélez en la avenida Jiménez, esperando ver a mi Marilyn Monroe en su convertible azul. Allí anclado me aguardaba Rey Borda. Sabíamos que la pintura de Marilyn le faltaba al tío de Javier en el inventario de su pintoresco estudio. Añorábamos ver a la rubia posándole al pintor en el Club de Pesca, vestida de blanco, con la falda al aire como Marilyn Monroe en el Subway de New York.

Teníamos la ilusión que el brisón marino y alcahueta del Pastelillo nos mostrara ese día, los recónditos secretos del pecado original.

Y pensar que éramos solo unos niños en la tierna edad de la inocencia.