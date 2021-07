El manejo de la pandemia en el país ha dejado en evidencia la inexperiencia del ministro de Salud, Fernando Ruiz; el funcionario anunció que la dosis de la vacuna Pfizer se postergaría durante dos meses, ignoró la información conocida de los fabricantes Pfizer, que no han autorizado esa prórroga. No sabemos qué intereses tuvo el Gobierno en escoger esa “vacuna”, a pesar de los inconvenientes de su producto. Recuérdese que debe conservarse a menos de 80 grados de congelación. Colombia es un país tropical con sectores fríos como Bogotá y los páramos, pero las dos terceras parte de los territorios tienen temperaturas de más de 37 grados. ¿Fue sensata esa decisión del gobernante y su ministro de Salud? Las muertes debidas al COVID-19 siguen aumentando y no se acelera el tan necesario proceso de vacunación a todos los profesores, estudiantes, oficinistas, obreros, pobres, y campesinos en todo el territorio nacional.

Las muertes por el COVID-19 crecen y la burocracia no reacciona para afrontar la problemática de la alta mortalidad; por el contrario se dedican a divagar sobre el porcentaje de las Unidades de Cuidados Intensivos, en lugar de reactivar la vacunación en todo el país para que esas UCI no sean necesarias. ¿Tiene algún sentido humano la posición del Gobierno con su ministro de Salud? Para colmo de males Colombia no apoya la supresión de las patentes multinacionales farmacéuticas, en contravía a lo que piden la mayoría de los países del mundo que apoyan a la India en esa solidaria solicitud.

Es evidente que existen varias vacunas en el mundo que no tienen como finalidad el “lucro económico”. Sin tener que invocar a la Constitución Nacional de 1991, la vacunación es responsabilidad del Estado; sin embargo, el Gobierno y su entorno quiere que los entes privados asuman ese costo. El Estado es el que debe afrontar la vacunación total de los colombianos y evitar esas altas cifras de muertes.

Más de un centenar de países en la Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldan una propuesta para hacer una excepción a las patentes en torno al COVID-19, incluyendo vacunas, medicamentos y diagnósticos. Varios países con grandes farmacéuticas se oponen. Los médicos sin Frontera ONG están en contra la protección de las patentes de las multinacionales. La iniciativa de la India y Sudáfrica argumenta que no debe haber patentes relacionadas con las tecnologías para luchar contra el COVID-19 sino cuando se haya alcanzado una inmunidad colectiva.

COLETILLA-El Gobierno debe iniciar una campaña fuerte para adquirir las vacunas que no están comprometidas con las bolsas e intereses neoliberales. Nuevas vacunas que protejan a toda la población en el territorio nacional. Es la única manera de derrotar el COVID-19. Cartageneros, exijan sus vacunas.