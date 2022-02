La vida es un banquete y la mayoría de las personas se mueren de hambre frente a la mesa, lo que significa que también hay hambre mental y todo eso por estar pensando en cómo acaparar todo y después hartarse hasta más no poder y entre tanto, mientras amasan fortuna no encuentran sosiego porque el fin es poder llenarse y acumular capital para alzar la copa rebosante de champán brindando por todo lo obtenido a costa de otras personas. Y no debería existir el hambre en la humanidad porque la naturaleza dadora de todo cuanto necesitamos está dispuesta a proporcionarnos excesivos beneficios de los cuales los que tienen el poder del dinero o la capacidad monetaria para negociar productos y mercancías se van olvidando de que detrás de ellos existen personas totalmente desamparadas, sin trabajo, sin vivienda, sin nada de nada, con la mano extendida y el estómago cuarteado por la sed y desnutrición, con la cara tiznada y ojerosa aguardando en silencio para que alguien se apiade de ellos. Y no debería ser por piedad la ayuda que se proporcione, no debería ser por caridad ni siquiera por misericordia, debería ser por humanidad, por derecho, por cambiar la mirada hacia el más necesitado y pensar y actuar de una vez por todas a favor de los demás para mitigar el impacto del hambre.

Aquí no estoy hablando de que las personas sean archimillonarias, pudientes, dueñas de empresas, ese no es el punto, el que se la trabaja legalmente que lo goce y lo disfrute al máximo, porque tener en abundancia y hasta para tirar pa’l cielo es chévere y el que la tenga que la disfrute y multiplique, además contribuyen con sus impuestos y si todo es con legalidad es maravilloso y de esa manera circula la economía.

Debo referirme nuevamente al PAE cuyo objetivo es suministrar un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la reducción del ausentismo y al bienestar, generando hábitos alimentarios saludables en los establecimientos educativos durante el calendario escolar y dentro de la jornada académica presencial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, registrados en la matrícula oficial, desde Preescolar hasta la Media, cuánto abuso al respecto, cuántas mentiras a través de los años, cuántos millonarios transacciones y cuánta hambre; la forma inescrupulosa en que algunos han manejado estas contrataciones hace que todo empeore y que la sociedad que está floreciendo crezca agotada y devastada por la forma en que son tratados y para mí, eso es imperdonable porque su hambre y sed de llenarse los bolsillos a punta de trampa y de acrecentar el hambre en los demás, merece ir al paredón.

Y cierro con una frase de Tolstoi: “Antes de dar al pueblo sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno saber si no se está muriendo de hambre”.

*Escritora.