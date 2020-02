La virtud del gobernante

Hay muchas esperanzas puestas en el alcalde Dau y en su equipo de trabajo. Existe también incertidumbre sobre si podrá poner en marcha sus grandes líneas de trabajo.

Para conseguir los logros que persigue se necesitan dos virtudes: la valentía y la prudencia. De valentía William Dau ha dado pruebas contundentes al hacer denuncias sobre temas conocidos por todos, pero que nadie se atreve a mencionar. Ojalá él y su equipo no se amilanen y sigan en esa línea con arrojo y determinación.

Si esta columna hubiera sido escrita hace dos o tres semanas, habría que decir que con relación a la prudencia el señor alcalde dejaba que desear. Sin embargo, últimamente se aprecia en él otro talante más prudente, lo cual es encomiable pues valentía y prudencia deben ir siempre juntas. La valentía sin la prudencia se puede convertir en irrespeto y agresividad. Valentía y prudencia juntas será la clave del éxito de este y de cualquier gobierno.

Si la prudencia es la capacidad de prever las consecuencias futuras de las acciones presentes, y hacer esto con sabiduría, no sorprende que la prudencia esté ligada a los gobernantes.

A veces se identifica la prudencia con cosas que no lo son, como: la pusilanimidad, el miedo a tomar decisiones, el aplazamiento de los asuntos, no atreverse a arriesgar, evitar complicarse la vida, etc. En cambio, la verdadera prudencia es aquella que sabe elegir la mejor opción para conseguir el objetivo propuesto, tanto desde el punto de vista ético como técnico.

La prudencia tiene también mucho que ver con la comunicación y el lenguaje. Cuento un cuento. Un Rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó llamar a un Sabio para que interpretase su sueño.

– ¡Qué desgracia mi señor! – exclamó el Sabio – Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad.

– ¡Qué insolencia! – gritó el Rey enfurecido – ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí!. Llamó a su guardia y ordenó que le dieran cien latigazos.

Más tarde ordenó que le trajesen a otro Sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al Rey con atención, le dijo:

– ¡Excelso señor! Gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes. Se iluminó el semblante del Rey y ordenó que le dieran cien monedas de oro.

Cuando éste salía del Palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado:

– ¡No es posible! La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer Sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con cien latigazos y a ti con cien monedas de oro.

– Recuerda bien amigo mío – respondió el segundo Sabio – que todo depende de la forma en el decir... uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse.