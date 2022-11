La visión que nos falta

Desde muchísimos años atrás Cartagena viene afrontando una serie de problemas coyunturales, especialmente en la construcción de macroproyectos que requieren grandes inversiones territoriales, motivo por el cual, proyectos como los drenajes pluviales - mareas y ampliación y mejoramiento de la malla vial, entre otros, no arrancan.

Ahora mismo tenemos un cuello de botella para sacar adelante algunos de estos proyectos, principalmente por tres razones: sistema de financiación, expropiaciones (incluyendo reubicación o compensaciones de vendedores informales) y desactualización del POT, los cuales son ampliamente conocidos y que han tenido cualquier cantidad de debates, pero nada que se llega a una solución.

Inicialmente me referiré al alcantarillado pluvial y a la Quinta Avenida del barrio Manga, proyectos que se requieren con urgencia. El de la Quinta Avenida es el más adelantado en trámites, pues la APP fue adjudicada. Además de mejorar la movilidad, está integrado a otro proyecto que conectaría con Bocagrande, descongestionando no solo el tráfico de este barrio, sino también el del Centro Histórico.

En cuanto a los drenajes pluviales y manejo de las mareas, con las intensas lluvias que dejan miles de damnificados en Cartagena, es triste que aún no se decida crear un organismo o entidad especializada que se encargue de este macroproyecto.

Debemos ser sensatos, ¿el Distrito de Cartagena tiene recursos para la cofinanciación y/o financiación total de estos dos proyectos? Seguramente nos dirán que no, entonces, ¿por qué no se toman decisiones, aunque parezcan impopulares, para que sean una realidad y no seguir permitiendo el aumento del colapso en que se encuentra la ciudad?

La realidad nuestra es que para financiar estas obras ante la deficiente gestión para acceder a recursos nacionales, se requiere la participación del sector privado, el cual necesita garantizar la recuperación de su inversión y lógicamente con los costos de financiación y utilidades como en cualquier otro negocio. Por ello se plantean actualmente dos alternativas impopulares, peajes y/o valorización, a lo que inmediatamente sin brindar opciones se responde que “no se puede”. El Distrito ni siquiera ha podido arreglar muchas de las vías principales que se encuentran en mal estado y que afectan la movilidad de Cartagena y mucho menos construir una nueva; entonces, ¿con qué argumentos se oponen o ponen cualquier cantidad de obstáculos a la financiación de los particulares u otro medio que puede ser por valorización o recuperación de áreas para su enajenación, tal como sucedió en el pasado con Edurbe con el proyecto de Caños y Lagunas, que recuperó parte de la inversión?

La falta de visión nos sigue hundiendo como ciudad. Lo peor es que parece que toca desde ya, enviar el mensaje al próximo mandatario para que tome decisiones responsables y oportunas que nos saquen del subdesarrollo en el que estamos por esta y anteriores administraciones.