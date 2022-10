Las dimensiones de Falcao

En la década pasada, en una conversación sostenida frente a las cuatro torres de Madrid, con una ilustre dama madrileña llamada Paloma, esta me hizo el siguiente interrogante: ¿José, tú conoces a un futbolista que le llaman el Tigre, me dicen que es compatriota tuyo? Frente a la pregunta, le contesté de manera positiva, pero a la vez también le interrogué por el motivo de la consulta. Paloma me contestó de la siguiente manera: “Es que estoy impresionada porque mi hijo está enloquecida con ese Tigre. No se quita la camiseta del Tigre y no sé en qué momento se hizo hincha del Atleti cuando todos en la familia somos del Madrid. Ese chaval se va hasta las clases de la universidad uniformado y está totalmente transformado. Como puedes ver, aquí en frente entrenaba el Madrid y por supuesto la familia es del Real; después con el tiempo el equipo vendió dichas instalaciones y luego construyeron las cuatro torres”.

La apreciación de Doña Paloma, que tenía un referente etnocentrista de análisis frente a la situación, impresionaba; desde luego cuando manifestaba la inclinación de su hijo hacia el Atleti, como es conocido el Atlético de Madrid y que todo ello se debiera al Tigre. Radamel Falcao García arribó a Madrid en el verano de 2011 para incorporarse al equipo colchonero, procedente del fútbol portugués, donde había brillado consiguiendo la Europa League y la Primeira Liga. Inicialmente fue dirigido por Gregorio Manzano, remplazado en diciembre de ese mismo año por Diego Simeone.

Desde su llegada al Vicente Calderón, estadio que se convirtió en la casa del Tigre, empezó a recorrer por las orillas del manzanares y luego por toda Madrid un ambiente de positivismo inusitado que inundó a los colchoneros alicaídos de temporadas anteriores. El síndrome del Tigre azotaba al manzanares y a toda la comarca sumando seguidores para el equipo del pueblo, quienes abarrotaban las tribunas coreando el nombre del cafetero tanto en el entretiempo en modo bocadillo, como en la calle. Con el Atlético de Madrid conquistó tres títulos: Copa del Rey, Europa League y Supercopa de Europa.

En una cafetería conocida como la “Peña del Atleti”, lugar donde se reúnen los seguidores del Atlético de Madrid para deleitar el partido, acompañados de bocadillos y tapas cuando el equipo juega de visitante, un gomoso colchonero me manifestó lo siguiente: “Joder, ese Tigre vino a revolucionar esto, ¿usted es del Atleti solo por el Tigre y cuando su compatriota no esté seguirá siendo hincha del equipo?, le voy a recordar algo, el que se hace hincha de este onceno jamás deja de serlo”. Esa lapidaria expresión en su momento no la alcancé a dimensionar y terminó siendo justamente lo que ocurrió. Ese es Falcao en su justa dimensión.