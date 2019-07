“Las estafas más comunes”

Desde hace cuatro años una pareja de argentinos decidió subir a Youtube los videos de sus recorridos por el mundo. El canal se llama Familia Nómade, allí podemos conocer no solo la historia de varios sitios turísticos de manera pedagógica, sino también las recomendaciones para pasar las mejores vacaciones.

De todos los videos que estos youtubers han subido, adivinen cuál es el más visto. Se titula “Las 6 estafas más comunes de Cartagena (https://bit.ly/2YPB4hS). Tiene más de 68 mil visualizaciones en esa red social, en apenas dos semanas.

Alertan de los cobros exagerados de los taxistas; se quejan de las palenqueras que piden hasta 20 mil pesos por tomarse una foto con ellas; recomiendan preguntar, antes de pedir una comida en los restaurantes en Barú; dejan entrever una modalidad de los ostreros, a cliente que no les quiera comprar le dicen racista para generar lástima; tampoco se salvan las masajistas con aquella “pruebita” que termina saliendo por un ojo de la cara. Por último, advierten sobre los lancheros que no salen del Muelle de la Bodeguita y que cogen a cualquier turista desprevenido para cobrarle de más por llevarlo a una isla o playa en particular.

Es preocupante que esa imagen de nuestra ciudad siga siendo la que más se multiplique por el planeta. Lo peor es que todo lo que ellos dicen es cierto, nada es nuevo, sabemos que pasa, pero el esfuerzo de las autoridades es insuficiente.

Y nos pasa a los locales también: para ir a playa en carro particular se debe conducir con cuidado porque antes de llegar, en plena carretera, más de 6 señores se le tiran al carro para que vayas al lugar donde ellos quieren.

Que el acoso fastidioso y los precios abusivos está matando a la gallina de los huevos de oro, es una situación reiterativa frente a la cual pareciera no haber solución. Con las redes sociales el problema se viralizó y ahí es donde el Distrito está perdiendo la batalla. Son pocos los que saben que desde el 14 de diciembre del año pasado existen seis Centros de Atención al Turista (CAT) en Cartagena, donde en la última temporada de vacaciones se atendieron 5.000 quejas (https://bit.ly/2XJYyZi). Si bien es cierto, que lo ideal es que este tipo de casos no se presentaran, por lo menos hay un sitio cercano donde denunciar, y lo mejor: solucionan.

Entonces lo que falta es una estrategia de comunicación diferente para que la mayoría sepa que puede venir con confianza a Cartagena, una ciudad donde pese a la “viveza” o falta de educación de muchos, hay unos sitios a donde se puede acudir para que la autoridad actúe de inmediato. ¿Por qué, por ejemplo, no promover esos CAT con influencers que expliquen dónde quedan, a dónde llamar, qué hacer en caso de ser víctimas de estafa? Poner a todos los policías a posar para la foto, cada temporada turística en la Plaza de la Aduana, para decir que “se garantizará la tranquilidad en vacaciones”, no alcanza el efecto que está logrando el video de la Familia Nómade.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz