Desde que llegué a Cartagena e ingresé a la Escuela Naval en 1964 y llega el invierno, siempre he oído que el 60% de Cartagena se inunda por los fuertes aguaceros que caen sobre la ciudad y se declara la “Calamidad Pública”, para poder destinar parte del presupuesto para atenderla y creo que ese problema es de mucho antes por estar mal diseñados los canales pluviales que transportan el agua lluvia a la bahía interior o ciénaga de La Virgen o la falta de conciencia ciudadana que arrojan toda clase de desechos a ellos y los tapan, o la falta de mantenimiento, o todos los anteriores, pensaría que realmente es lo que está ocurriendo.

Pero lo que sí no he oído es que los gobiernos locales o nacionales busquen una solución definitiva al problema de fondo, ven más fácil destinar parte del presupuesto cada vez que ocurren las inundaciones y los barrios que están prácticamente al nivel freático, el agua lluvia corre por sus calles, inundando a sus hogares con enormes pérdidas materiales que originan infecciones y toda clase de enfermedades contagiosas como el dengue, por el criadero de mosquitos y zancudos que se forman en charcos y aguas quietas, hasta que después de varios días el sol hace su trabajo evaporándolos.

Mi pregunta sencilla es: ¿Hasta cuándo se buscará la solución real, habrá un gobierno que le dé solución al problema de las inundaciones?

He investigado en la oficina de Planeación del Distrito y hay estudios, donde cada año actualizan los diseños y presupuesto necesario para ejecutar las obras que se requieren, pero hasta ahí llega la voluntad política para solucionar las inundaciones en forma definitiva. Es más fácil seguir destinando parte del presupuesto para atender la Calamidad Pública cada año, que ejecutar la solución definitiva. Si multiplicara todas las pérdidas materiales y presupuesto gastado en estos 58 años que vivo en Cartagena, seguramente se hubiesen hecho mínimo 15 obras que hubiesen mitigado y solucionado las inundaciones. Si dividiera los 58 años por 15, claramente me daría que cada 4 años durante un periodo de gobierno se hubiesen podido hacer las obras necesarias, por lo cual no he podido entender por qué no las hacen.

Nuestra querida ciudad heroica, que sigue siendo heroica desde el sitio de Cartagena de 1815, donde casi es exterminada por el famoso pacificador Murillo, sigue padeciendo y sufriendo estoicamente las calamidades públicas, sin encontrar un doliente en los servidores públicos que han pasado por la Alcaldía local o gobiernos nacionales que destinen un presupuesto definitivo para solucionarlas. ¿Desaparecerá Cartagena por el cambio climático, cada vez con mayor efecto inundando la ciudad, o se podrá salvar?