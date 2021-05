Las mejores migajas

Invocando silenciosamente una pretendida sabiduría, vienen diciendo “que roben, pero que hagan”. Luego nos miran con condescendencia y nos pasan la mano por la espalda ilusa. Aseguran que es lo mejor para el pueblo, al que van e infantilizan una y otra vez. Todo esto desde la comodidad de no verse afectado por la tajada del 20%, que nunca le llegará a la ciudadanía.

Esta postura es una degeneración del ya degenerado ‘el fin justifica los medios’, que tan fácilmente justificamos en la Colombia que no contiene a Dinamarca, sino a Cundinamarca. Digo que es una degeneración porque, como condición del fin, Machiavelo aspiraba a un desenlace útil, mientras que abandonarse al “que roben, pero que hagan” es dejar todo al garete, es justificar el fin y los medios de los bandidos. El fin de ellos no es hacer una ciudad para los ciudadanos, sino una en la que se ejecuten la mayor cantidad de obras en las que se pueda robar. Vaya uno a saber qué resultados tendrán las obras en las ciudades que les sirven de inspiración, qué tan pardos o blancos son los elefantes; lo que sí es seguro es que detrás queda una cultura mafiosa de cartelización de licitaciones y de rapiña de cajas menores, que perdura por años, y que toma otros años inertes en erradicar, precisamente porque acaba con la confianza en las instituciones. También es seguro que a los que roban no los acompañan los más aptos, de hecho, indefectiblemente se rodean de ineptos que toleran tener un jefe bandido. Y, aunque de 20% en 20% a los 5 años se ha perdido un año completo, es mayor el peso de la ineptitud: una mala directriz usualmente cuesta mucho más que una buena comisión.

Cuando el pueblo sabe que no queda opción, sino de bailar con los bandidos para recibir las mejores migas, acepta degradar su propia existencia, pierde la posibilidad de quejarse y sentir malestar, y pasa a ser una caricatura pintada por el mandatario; éste a su vez reclama su tajada, no porque la puede esconder, sino precisamente porque sabe que ha sido elegido a pesar de su conocida vagabundería.

Detrás de la inauguración de cada monumento ostentoso queda incrustado el perrateo, en esta sociedad que ha dejado de creer en las instituciones, y el perrateo luego la lleva a votar por los que proponen perratearse la Constitución para llegar a la prometida justicia social.

Como están las cosas en Cartagena, que no roben es hacer mucho; que no roben en salud y educación, que dependen mayormente de gastos de funcionamiento, es hacer mucho; que las comidas lleguen a los que tienen hambre, es hacer mucho. Que se critique la inacción, pero basta ya de esta llamada a la degradación de los medios, que solamente puede venir de las almas derrotadas.