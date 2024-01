Las paradojas que se ven

Paradoja: Hecho o expresión aparentemente contrario a la lógica (RAE).

Paradoja de la seguridad. La seguridad es una obligación del Estado para con sus ciudadanos, para ello cuenta con las herramientas necesarias. El artículo 218 de la Constitución Política de Colombia dice: “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

Pero resulta que, en Bolívar, recientemente la Asamblea Departamental creó un impuesto de seguridad para los estratos 3, 4, 5 y 6 para ser pagado con el recibo de la luz. Están exentos los estratos 1 y 2. Es decir, los responsables de la seguridad son los estratos 3, 4, 5 y 6 y no el Estado ni los estratos 1 y 2, que son, precisamente, los que producen la inseguridad, principalmente por el abandono del Estado, algunas personas solo ven la oportunidad de salir adelante mediante el sicariato, el microtráfico de drogas, explotación sexual y robo de celulares a cualquier desprevenido.

Paradoja del pago por pérdidas de energía. Las pérdidas de energía por falta de control de la misma entidad prestadora del servicio se la cargan a los usuarios que pagan puntualmente este servicio, como si fueran ellos los responsables.

La paradoja del precio de la gasolina. El cuento de nivelación del precio de la gasolina que dice el Gobierno ya sobrepasó el precio internacional del galón de gasolina, que está en US$3.09, es decir, aproximadamente $12.000.00, y estamos pagando un poco más de $15.000.00 el galón, primero como si fuéramos un Estado que no produjera petróleo y segundo, sobrepasando el precio internacional. Lógicamente el precio del galón del diésel no lo suben por miedo a un paro nacional de camioneros.

Paradoja de la salud si se aprueba la reforma propuesta por el Gobierno. Será responsabilidad del enfermo pagar su salud en tratamientos como el cáncer y otras enfermedades, con tratamiento difíciles y costosos, y no como es actualmente, donde todos los usuarios del sistema de salud colaboramos para el pago de ellas en forma solidaria mientras gocemos de salud.

Ante estas cuatro paradojas, me pregunto: ¿para dónde va el Estado colombiano y para dónde vamos los que vivimos aquí y qué nos espera ya no en un futuro cercano, sino que ya lo estamos viviendo, sufriendo y sintiendo? ¿Será este el principio del fin de lo que hemos conocido y vivido en el pasado; será que somos tan ilusos de cerrar los ojos y no ver la realidad; será que les dejaremos a las futuras generaciones un país sin un futuro claro y promisorio?