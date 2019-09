Sé que esa frase ha sido tomada jocosamente en repetidas y variadas circunstancias, y todos nos reímos porque en su entonación lleva sarcasmo, chiste y algo de costumbrismo; estamos acostumbrados a eso, a quedar forrados y amordazados con una vaina y parece que eso nos da confort, nos hace sentir agradables, regocijados. Vaina: “Envoltura tierna y alargada en la que están encerradas en hilera las semillas de ciertas plantas y que está formada por dos piezas o valvas”. Finalmente todos quedamos como cabezas de fósforos represados en una caja de 2x2 cms., asfixiados, a punto de estallar, pero mudos. Y continuamos con la ley del aguante, del más vivo, del oferente engañoso, del tramoyero, del culebrero, del capo, del embaucador, del sapo, del lagarto, del tramposo, del fantasioso, del ilusionista. Y, ahí vamos, en la cuerda floja. Esas son las vainas de mi pueblo, adoctrinados, en fila y sin reparos, a sufragar nuevamente con voto acomodado, negociado. Y aquí estamos, envainados, embalsamados, untados de porquería, pero reventados de risa, bañados en sudor, nadando en pobreza, desorden, bulla, contaminación y para adelante, qué más da. Somos demasiado felices, esas son las vainas. Qué interesa si son del alma, además, a quién le importa. Ya casi, ya se aproximan, ya están cerca los bucaneros, octubre se prepara, a todo lo que se mueva se le dispara. Los distingo desde lejos y comienzo a sentir escalofrío y la náusea se apodera de mí y el médico diagnostica el mismo cuadro, el reincidente, el que se devoró los anticuerpos, el que arrasa con todo y finalmente con su mirada lánguida me dice, no hay nada que hacer, el diagnóstico ya no es reservado, la enfermedad es terminal y, me lo quedo mirando, el dejo de esperanza se eclipsa y mi alarido retumba en cada esquina, cójanlo, agárrenlo, ese es el estafador, el ladrón, el embaucador, sálveme quien pueda, no quiero morir. Y seguimos siendo sinvergüenzas, porque en vez de votar en blanco porque no nos convence ninguno, hagámosle por el mayor financiado, por el más comprometido en el “dame el voto que yo te doy contratos para que disfrutemos del Baloto”. Tremenda mi Cartagena, somos una caterva de vencejos y vencidos aplastados sin piedad, no importa lo que suceda, porque aquí siempre es lo mismo y con ese estribillo. “Por una Cartagena mejor, vota por el cambio”. Y me pregunto, ¿cuál es el cambio que proponen los aspirantes a la Alcaldía? Lo que se necesita es compromiso, seriedad, honestidad, reestructuración, progreso.