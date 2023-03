Las viejitas del Viso

El restaurante Tizón de Cesar está ubicado en la Cruz del Viso, Mahates. No queda a mitad de camino de nada, pero es un sitio obligado para disfrutar de la mejor comida criolla. No sé si por casualidad o por rutina, cada vez que llego a ese acogedor faro gastronómico aparecen una o dos viejitas vendiendo dulces o pomelos, y aunque pareciera que no van a poder con la palangana, poseen una vitalidad extraordinaria comparada con la de muchos jóvenes universitarios para quienes la somnolencia es un hábito.

¿Quiénes son y dónde viven?, ¿tendrán familia?, ¿las visitarán sus hijos?, ¿qué harán en Navidad o Año Nuevo?, son preguntas que me hago al observarlas con admiración. Esta situación, una mezcla de aparente abandono con matices de trabajo forzado, es frecuente en el país, y seguro es una pequeña gota de rocío en la cascada de dificultades en la tercera edad.

Las estadísticas oficiales sobre la calidad de vida de estos ciudadanos están escondidas en las páginas web gubernamentales, no existen, o son escasos los reportes. Aunque los datos varían un poco, para las zonas rurales, solo uno de cada diez adultos mayores accede a pensión, y las ayudas del Estado cubren en promedio a uno de cada cinco. La vulnerabilidad de este grupo de personas es muy alta en salud y bienestar. Por ejemplo, al menos el 40% de los abuelitos en Colombia sufre depresión, lo cual se agudiza en aquellos en completo abandono, un 30% del total. Ni hablar de la hipertensión. Las problemáticas aparecen inclusive para los que reciben subvención del Estado. Conozco casos en donde entidades crediticias los buscan para otorgarles préstamos que no necesitan, deteriorando su mesada, la única posibilidad de materializar una mejor calidad de vida.

Para remate, los adultos mayores poseen alta vulnerabilidad a cambio climático, en especial a olas de calor y eventos extremos, sin contar la pérdida de sus cosechas. Con seguridad existen programas gubernamentales para protegerlos, pero hace falta mucho más.

No insistiré en que los hijos y nietos estén pendientes de quienes les brindaron la posibilidad de conocer la luz del día, eso hay de todo, desde perversidad hasta olvido total, pero es necesario estudiar el problema, visibilizarlo y tomar acciones legislativas y sociales.

Ojalá las viejitas del Viso reciban apoyo de alguno de los políticos que pasan por allí buscando sus votos. No quiero imaginar el día en el que quieran levantarse de la cama para buscar el rebusque y no puedan hacerlo. De todos depende la dignidad y el bienestar de los viajeros del tiempo, lo que seremos en unos años.