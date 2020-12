Lecciones por aprender

Las pandemias dejaron grandes lecciones, incluso en literatura: Sófocles creó su Edipo Rey; El Decamerón, de Bocaccio, surgió del terror de la peste negra.

Al ver el desmadre de las últimas semanas en Cartagena algunos pensaron que la solución es volver a las medidas draconianas. La cuarentena universal cumplió su cometido, se ganó tiempo mientras el mundo aprendió y preparó sus sistemas de salud. Sin embargo, produjo la quiebra universal. El tiempo demostrará que el precio que pagamos fue demasiado. Las decisiones para tales medidas deben basarse en el número de UCI disponibles. Y, si garantizamos la expansión, las camas serán suficientes.

Los rebrotes no se originan en la calle. Son las reuniones sociales, el contacto estrecho, sin protección, cuando nos reunimos para celebrar y mientras escanciamos alcohol y degustamos viandas, con las mascarillas abajo y las copas y tenedores arriba; es allí donde pulula el virus y ocurre el contagio.

Además, preocupa que los sintomáticos se automedican, con esa larga lista de menjurjes y pócimas mágicas que las leyendas urbanas y las redes sociales han avalado. Con las resultas que consultan tarde cuando ya es imposible evaluar contactos, generar aislamientos y evitar rebrotes.

Para colmo de males, a diferencia de otras ciudades caribeñas, la gran mayoría de cartageneros sigue siendo susceptible y por tanto el riesgo de un tsunami de pacientes y muertes es latente y nos obliga, a todos, a ser muy cuidadosos.

El alcalde podría tomar medidas drásticas, tal vez eficaces, pero mortales para una ciudad quebrada que ve en la temporada navideña una última oportunidad para sobrevivir al peor año de nuestra historia en los últimos dos siglos. Tales medidas, aún, no son necesarias, ni serían tan eficaces como otras más sencillas que, de cumplirse, permitirán una exitosa temporada turística. Debemos aprender de anteriores pandemias. Pero, para ello se requiere auto control ciudadano y vigilancia estatal diaria: educar para consulta temprana y garantizar que el PRASS sea la herramienta eficaz que demostró ser; controlar a los pacientes de alto riesgo; prohibir fiestas empresariales, reuniones de grado y demás; garantizar el cumplimiento del aforo por parte de restaurantes, yates y barcos; no más reuniones de más de 6 personas si no son convivientes. Si hacemos esto evitaremos la catástrofe sanitaria y económica. Lo dijo Bocaccio: “Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos y llegada la tarde cenaron con sus antepasados en el otro mundo”.