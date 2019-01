Legítima defensa

Martha Lucía Ramírez, la señora vicepresidenta de la República, tiene a su cargo el padrinazgo de la Alcaldía de Cartagena, y en las redes le atribuyen haber emitido un mensaje severo. Aunque este no fuera auténtico, lo comentaría así: al ella acudir a salvaguardar la ciudad, mi ciudad heroica, para que unos funcionarios públicos y una sociedad civil no malgasten o derrochen los dineros asignados, me siento aludido y ofendido e impotente.

Las palabras atribuidas a ella: “para que los recursos no sean desviados o se pierdan en el laberinto que tiene la corrupción para mantener esta ciudad como la quinta en Colombia con mas pobreza y la segunda con mayor cantidad en la miseria”, me impulsan de todas maneras a proponer una campaña para rescatar los valores que se han ido perdiendo en los últimos diez años, cuando hemos tenido la friolera de 11 alcaldes. Y hemos sido culpables de varios escándalos millonarios (en dólares).

Y sigue la comunicación atribuida a la vice: “Esta ciudad recibe más presupuesto que todas las ciudades del país excepto Medellín y Bogotá. No vengo a adueñarme de la ciudad, vengo a defenderla... Hoy día el 95% de los negocios pertenecen a personas de otros lugares...el mismo cartagenero ha perdido confianza en sus líderes...no somos los de afuera que los han desplazado, son ustedes que la han abandonado cuando no saben elegir a sus dirigentes...cuando les creen más a locutores y populistas...”

Pero quiero recordarle a todos que el apoyo del Gobierno central ha dejado mucho que desear en estos últimos años, cuando desde Bogotá siempre están apoyando a los mismos políticos y politiqueros de siempre y terminan diciendo que la culpa es de los cartageneros. Más bien yo diría que la culpa es de los cartacachacos.

Ahora necesitamos toda la ayuda posible: están aprobadas partidas presupuestales por más de 4 billones, como la protección costera, la salud, el turismo; Transcaribe, que ya tiene un récord nacional y puede ser internacional como el sistema masivo de transporte más caro por metro cuadrado.

Los proyectos del traslado del Mercado de Bazurto, el mercado de Santa Rita, que ya terminado no hemos sido capaces de inaugurar, la Perimetral que no está culminada después de años de trabajos, el maravilloso proyecto de caños y lagunas navegables y por ende el transporte acuático, la ampliación del aeropuerto, las obras para evitar las inundaciones de los barrios mas caros de la ciudad moderna, todas están pendientes.

El canal del Dique, que la vice no menciona en la carta que se le atribuye, es uno de los problemas más urgentes porque interrumpirá la entrada al puerto: el Dique ha sido estudiado en los último 4 gobiernos y no se han podido adelantar un ápice de las obras, aunque los planos están en fase 3, y la única solución propuesta es destruir una colonia de corales heroicos que sobreviven a la contaminación y son un ejemplo para el mundo.

¡Así que nosotros tenemos la culpa, pero la compartimos con la capital!