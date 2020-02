Es constante el debate relativo a temas jurídicos, en especial los atinentes a conflictos penales; estos, quizá por su naturaleza, llaman la atención de la comunidad. Actualmente la polémica se focalizó en el asunto difundido del médico que causó la muerte de tres presuntos asaltantes. No pretendo dar solución al caso concreto, pues no conozco los elementos de prueba, pero sí emitir una opinión general.

La legítima defensa es una causal de ausencia de responsabilidad penal y quien actúa dentro de ese contexto no comete delito, a pesar de que se vea enfrentado al proceso donde se constata si se cumplen con los requisitos de esta eximente, los cuales son: la necesidad de defender un derecho propio o ajeno, es decir, no solo se habilita la respuesta ante arremetidas directas, también es posible enfrentar las ofensas a terceros; la agresión debe ser injusta, no merecida legalmente, un ejemplo de esta última es el sometimiento de la policía para cumplir una orden judicial; también actual o inminente, que se esté ejecutando o resulte incuestionable que se realizará, la réplica debe ser inmediata, pues si se actúa tiempo después, ya consumada la embestida, estamos ante una reprochable venganza.

En cada situación específica se debe precisar que se obró de manera proporcional al ataque, ello alude a un lógico equilibrio entre acción y reacción, pero no en estricto sentido, puede suceder que el agresor intimide con una navaja y la oposición se produzca con un revólver, siempre que el peligro sea evidente. Incluso si el atacante está desarmado, pero es experto en artes marciales, pesa 120 kilos o mide 2 metros es posible responder con un arma, en todo caso la idea es aclarar que la proporcionalidad se verifica razonablemente según las circunstancias.

De especial valía es que no se disponga de otros medios menos lacerantes para evitar la agresión, que no se exija otra conducta, por cuanto existen eventos en los cuales no es necesaria la resistencia extrema, v. gr. el atacante no lleva armas y la víctima está resguardada por las rejas de su casa, luego, para repeler el ataque basta con ingresar y asegurar el inmueble o, cuando es suficiente un impacto no letal. Tratándose de riñas, no puede predicarse legítima defensa, a no ser que uno de los contrincantes cambie la regla del combate, es decir, obtenga un elemento que genere desproporción en la reyerta.

La temática no es sencilla, lo ideal es ponderar ante situaciones de riesgo. No podemos creernos habilitados, cual superhéroe, para reivindicar a cualquier costo nuestro derecho, tampoco desconocer que esta figura es una garantía fundamental derivada de la necesidad natural de autoprotección, la cual podrá ser ejercida con prudencia solo ante casos graves. Cierto es, en mi criterio, que la muerte siempre será lamentable, merecida o no.