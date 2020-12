Let’s save Dau

Uno se siente con derecho a criticar, y hasta a hablar mal de los más cercanos, pero sale en su defensa cuando son otros los que lo hacen. Más aún, si son muy severos, o injustos en sus juicios. Es una condición humana, inexplicable para mí, pero es así. Y viene como anillo al dedo al caso del procurador contra nuestro alcalde. La reacción natural es rodearlo, a menos que veamos en el jefe del Ministerio Público un aliado para derrocarlo y obtener beneficios ‘altruistas’, que yo no veo.

Escribí la semana anterior que “los grupos humanos tienden a polarizarse y dividirse alrededor de tesis contrarias y antagónicas. Es un mecanismo natural que utilizan las sociedades para llegar, de manera dialéctica, a estados superiores de vida y organización. Igual que en la reproducción celular. Eso hay que aceptarlo y hasta provocarlo, porque enriquece la discusión con nuevas perspectivas, y evita la comisión de errores; pero además porque así es la naturaleza humana.”

Pero este no es el caso: hay, a quienes Dau sacó de su ‘zona de confort’, que no lo quieren en la Alcaldía. Como también a nivel central los hay, que creen ver en EE.UU. el poder de derrocar gobiernos, que ellos no tienen. Es inaceptable, por lo tanto, que la Procuraduría tome partido en esta pugna por el poder político local; e inconveniente que se distraiga de sus funciones sancionatorias pretendiendo dominar la voluntad del alcalde con premoniciones y amenazas intimidatorias.

Es cierto que molesta un poco la inacción del Gobierno Distrital, pero hay explicaciones que atenúan su responsabilidad. 1) Dau no es un político, está lleno de buenas intenciones, lo cual es su mayor poder en las urnas, pero le tomará un tiempo aprender a administrar lo público; 2) en lugar de repartir el ‘pudín’ entre todos los que pudieran desestabilizarlo, optó por sacarlos de la fiesta, lo cual se aplaude, pero le genera dificultades en la gestión; 3) la pandemia le restó capacidad ejecutiva; y 4) parece ser que disfrutó eso de estar limitando libertades: se creyó que eso era gobernar.

Administrar focaliza la acción y pone orden en el objeto, pero al mismo tiempo reduce agilidad: la administración lo entraba todo, se suele decir. Habría que preguntar qué se entiende por austeridad, y qué preferimos: ¿que haya agilidad o precaución? (porque son antagónicos); ¿déficit o superávit? porque es una utopía pretender evitarlos.

La ciudad está demostrando en la práctica que no está preparada para elegir sus gobernantes, ni para permitirle gobernar los cuatro años establecidos. Era la tesis de Vicente Martínez, excolumnista de este diario; pero creo, que si bien es cierto que un gobierno nombrado desde el altiplano tiene mayor ‘gobernabilidad’ (mientras más lejano esté el poder más se le respeta), tiene menos compromiso con la ciudad.