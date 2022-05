Let’s save juntos a Cartagena

Alcalde, a los pocos días de haber regresado al Concejo después de cuatro periodos continuos en el mismo, me reuní con usted y con su asesora Diana Martínez, en esta reunión le dije que estaba dispuesto a trabajar por Cartagena junto a usted; que llegué con la intención de sacar algunos proyectos que beneficiaran a nuestra querida ciudad. Le dije que aquí tiene un escudero más para trabajar de la mano. Sin sinecuras, le dije que hay que meterle mano a la ciudad y al deporte que está muy abandonado, ya que no se han realizado eventos deportivos nacional o internacional en la ciudad que sean respaldados o avalado por el distrito.

Quedan 18 meses para trabajar juntos por el Corralito de Piedra, para que obras importantes que quedaron inconclusas, usted las saque avante y finalice su mandato saliendo por la puerta grande. Haga gestión para que la Vía Perimetral sea culminada como fue diseñada en su momento. Gestione a nivel nacional, para que podamos trasladar el mercado de Bazurto que hace rato lo está requiriendo. Qué bueno sería, alcalde, que usted le dejara el Plan Maestro de Drenajes Pluviales a la ciudad en estos meses que le quedan. Qué bueno sería dejarle un buen coliseo deportivo a la ciudad. Alcalde, le reitero que quiero trabajar por la comunidad y no quiero nada de sinecuras a cambio, solo quiero que la corporación que represento sea tratada con respeto y dignidad porque también fuimos elegidos por el pueblo, igual que usted. Alcalde, quiero trabajar por obras importantes y decir que, en el tiempo que estuve como concejal y usted como alcalde, pudimos dejarle esta o aquella obra a la ciudad. Así como hoy, con mucho orgullo digo que siendo concejal pudimos dejarle a la ciudad parte de la Vía Perimetral, la remodelación del estadio 11 de Noviembre, el Hospital de Canapote, el mercado Santa Rita. Alcalde, hoy lastimosamente Cartagena cuenta con múltiples problemas, obvio que no son suyos; usted los heredó. Pero qué bueno sería que trabajáramos juntos y dejarle resueltos algunos de estos temas a la comunidad, como la inseguridad reinante que tenemos, el auxilio que necesita Transcaribe, las inundaciones, entre otros temas.

Con todo respeto, no creo que usted pueda querer más a Cartagena que yo, que no he salido por más de un mes fuera de mi ciudad, y cuando salgo es representando a mi departamento y mi país, como delegado deportivo. Lo que más anhelo es dejarle obras de infraestructura que beneficien y que le traigan mejor calidad de vida a los cartageneros.

Alcalde, con esta pelea que tiene con la corporación, pierde la comunidad de Cartagena y ganan solo aquellos que están viendo los toros desde la barrera, quienes se divierten y gozan con el espectáculo. Eso sí, alcalde, combata la corrupción, que seré el primero en respaldarlo y apoyarlo de manera irrestricta, pero dejemos el enfrentamiento Concejo - Alcaldía, que quienes pierden son los cartageneros.

Alcalde, le quedan 18 meses para que trabaje por Cartagena, sus votantes aún confían en que pueda salir por la puerta grande. Por eso humildemente le reitero ¡sin sinecuras! ni OPS, que trabajemos juntos para salvar a Cartagena, en temas importantes y que le urgen a la ciudad como, el transporte acuático, gimnasios sectoriales. Alcalde mientras usted le siga disparando dardos y espinas al Concejo, no puede esperar que este le envíe flores y rosas.