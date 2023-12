Las leyes... Santander, Congreso de Cúcuta 1821: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, pero solo las leyes os darán la libertad”. Fenece el año 2023 con Colombia en crisis y muchos países en conflictos bélicos. Nuestro país pasa por una transición traumática en la cual ni las leyes ni las armas nos están permitiendo tener la tranquilidad que necesitamos para salir de la situación económica y de inseguridad que vivimos día a día... Las leyes, no por no tener cortes serias y responsables, sino porque desde el balcón vienen minando su autoridad intelectual y moral. Además, la confianza se viene desmigajando poco a poco, unos ven con recelo al lobo con piel de oveja en reuniones con unos cuantos empresarios (la gran minoría) y un tintico con la oposición que terminó frío. Hace poco el profesor Yezid Carrillo en su columna de noviembre 25 de 2023, se interrogó, ¿un giro de sensatez? “La audacia y sensatez del presidente –que espero no sea circunstancial y estratégica– le dará un aire a su gobierno, al país y, especialmente, a la izquierda y centroizquierda, que hoy –como van las cosas– no tiene la más mínima posibilidad de ser opción de poder en el 2026”. No pasó un mes y el presidente volvió a las andanadas. La gran mayoría y el porcentaje importante que no votó por la apuesta de izquierda –me incluyo–, además porque muchos teníamos el sinsabor de su paso por la Alcaldía en Bogotá y veíamos con recelo sus cambios de humor. Ahora, tiene un gabinete, en su mayoría, conformado por ineptos y no idóneos para el cargo: mindefensa, minsalud, canciller... Y, si le faltaba algo de sal y pimienta, María Izquierdo en un corto, breve y conciso remitido a pie de página en El Tiempo de noviembre 22 de 2023, página 19 dijo: “Injusto con el presidente Petro: No hagamos el chisme callejero, columnas de opinión inconvenientes, y sin ningún sustento”. Así termina el aviso, no se extendió más o será que aplicó la máxima “si es bueno y breve, es doblemente bueno”. El problema señora es que es breve pero no es buena; un mensaje de querer callarnos por no estar de acuerdo con el Gobierno y mucho menos satisfechos (aclaro, al comenzar este periodo deseé lo mejor al presidente Petro), el tema es que los “chismes o conductas autoinfligidas no son de nosotros, quienes opinamos, han sido el comportamiento errático del presidente y su entorno. ¿O quién en menos de un año removió el gabinete dos veces?, ¿quién ha dejado acéfalas por largos periodos a instituciones fundamentales para el Estado?, ¿desmanteló el Ejército?, ¿a quién se le ocurrió que debíamos decrecer? ¿1 billón de pesos en nómina por error? En fin, no somos los que ejercemos oposición reflexiva, es desde Palacio desde donde ha sucedido toda la tragedia que vivimos. Nadie en su sano juicio puede desear que al presidente le vaya mal, pero es él mismo quien lo está haciendo, y por intentar ser un líder mundial (¿otro nobel?) tiene totalmente descuidado el país. La libertad de expresión es patrimonio, no nos callen: ¿hasta cuándo? Grandslam. El ministro de Salud debería renunciar, al igual que el de Defensa y el canciller.