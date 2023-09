Limitantes del POT frente al sector comercio y turismo en Cartagena

El instrumento técnico y normativo para formular la planeación y gestión de los municipios a largo plazo son los planes de Ordenamiento Territorial, en ellos se reglamentan los diferentes usos de suelo urbano, rural y de expansión, que son claves para el crecimiento de un territorio, determinando sus dinámicas sociales, económicas y ambientales.

Las imprecisiones y observaciones realizadas por el sector turístico son fruto de la falta de concertación con ellos dado que se no acordó ni con la Corporación de Turismo, que representa la unión del sector institucional con el sector privado del turismo. En esa medida, encontramos que el diagnóstico está plagado de errores, no refleja la imagen actual de la ciudad. Al sector turístico y al comercial no les dan la importancia suficiente, solo se limitan a plasmar algunos datos económicos imprecisos. En materia turística, se centran en realizar una valoración en contra de la vocación de la ciudad, en especial, en la zona norte y el borde costero, al estigmatizar la industria utilizando términos como “Densificación del borde costero urbano; Suburbanización intensiva, o rururbanización, del borde costero rural, con aprovechamiento turístico intensivo”. No existe ni se describe la actividad del turismo náutico en la ciudad, lo que se va a reflejar en la nula regulación del mismo en la formulación del POT, todas las estrategias se enfocan al etnoturismo y ecoturismo y se olvida de los demás sectores que han sido prioritarios e importantes para la ciudad. Reseñan al sector de bares y discotecas como actividades de alto impacto, sin sustento técnico ni jurídico, equiparándolo a sitios donde se practican actividades sexuales. Condicionan todos los usos turísticos a instrumentos de planificación posterior y a Planes Específicos de Mitigación de Impactos Urbanísticos que generan inseguridad jurídica y someten a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a trámites ante la Secretaría de Planeación Distrital inciertos y con posibles riesgos de corrupción.

Finalmente, extraña que el equipo POT no haya cumplido con su deber de explicar su propuesta detallada al sector turístico, pues solo se limitó a explicar a medias el modelo de ocupación y dejó para otras ocasiones el diagnóstico, el Documento Técnico de soporte y la propuesta normativa para el sector turístico.

Exhortamos al alcalde mayor a apersonarse del POT, tomar decisiones, pues no se ha visto su opinión al respecto. Recomendamos suspender el trámite del POT y garantizar la participación y concertación ciudadana, reconociendo la naturaleza de colectiva que tienen las regulaciones urbanísticas; así, podremos tener un documento que respalde el crecimiento de la ciudad en todos los sectores económicos.

*Economista.