Lo que no existe invalida

A la laguna del Cabrero y el caño de Juan Angola no le cabe un relleno, ni un edificio más en sus orillas. Es de racionalidad ambiental, de ley y protección del reducido cuerpo de agua tan densamente ocupado y en proceso de restauración. No se vale que una zona de bajamar, ante una escritura se negocie lo intransferible, sus manglares y aguas, la ronda hídrica, el bien de uso público protegido. Allí sembrado de edificios queda el ecosistema que se salvó del “abatimiento” justificado por la ley 62 de 1937 para rellenar, construir la vía, lotear y privatizar el capital natural. ¡No más!

Demandada esa ley por la Procuraduría, coadyuvé, la Corte Constitucional en sentencia SC 408 del 3 de septiembre del 2019 la calificó de preconstitucional y a 82 años de emitida dijo que “agotó su cometido con su ejecución y pertenece a esa clase de leyes que queda como cuerpo muerto una vez se le ha dado cumplimiento. Es una referencia de carácter histórico, un espectro normativo”. Pareciera que no.

Al perder la ley vigencia por agotar su finalidad alertó “la aplicación de una norma por parte de autoridad administrativa no equivale a dotar de ultraactividad a una ley que perdió vigencia, esa competencia es exclusiva del Congreso de la República”.

Escribo esta columna dado que, ante la necesidad de espacio para construir un edificio en el Cabrero, Eléctrica SAS obtuvo una respuesta de la Dimar que por desconocer la sentencia de la Corte, no comparto, y por su gravedad no puedo callar.

Dimar luego de certificar que se trata de una zona de bajamar, define en oficio 15202104108 del 06/08/2021, que lo que es intransferible puede ser propiedad privada, y al renunciar a su jurisdicción, muta el bien de uso público a bien fiscal y sustentada en la ley 62 de 1937 valida la transmisión del dominio de Edurbe a Eléctrica SAS del terreno englobado en 2 escrituras.

Una proviene de la chequera en blanco, -una escritura de antes- y otra la 060-33111 -de la que alerto- es perfeccionada el 9 de septiembre del 2019, no “por cesión a título gratuito de un bien fiscal que le hizo la nación”, sino porque el gerente de Edurbe se autoescrituró pasando por encima del Estado y la Corte Constitucional, que el 3 de septiembre se inhibió de fallar sobre una ley que no existe, y lo que no existe, si se desacata, no puede producir efectos válidos en una escritura para rellenar las aguas.

Desconocer la Corte Constitucional, validar el relleno como derecho adquirido, desconoce que la Constitución no ordena privatizar el patrimonio natural, porque atenta contra la integridad del espacio público y su destinación al uso común (82), lo inalienable de los bienes de uso público (63) y que el territorio pertenece a nación (102) no a Edurbe.

*Abogado ambientalista y comunicador.