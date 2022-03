Los caminos del amor

Son muchos los caminos que tenemos que recorrer y repensar porque el amor verdadero, el amor universal, tiene más poder que las guerras y aunque el hombre siempre está en constante pugna contra sí mismo, jamás podrá perder el ímpetu de defender el bien que está por encima de todo mal. Este no es un discurso sin sentido, tampoco poético como muchos podrían pensar, sencillamente es una invitación al abrazo, a las caricias, a los buenos deseos, a la lealtad, al respeto, a la protección y al cuidado de los seres humanos. Si cada persona elige cuidar a una o dos personas, consentirlas y escudarlas del mal, estoy convencida de que cada vez más la primavera florecerá y dará buenos frutos, si cada uno de nosotros se decide por propiciar bienestar a otro, las cosas tendrían otra tendencia. Cada vez más vemos la reproducción de odios y las ganas de ofenderse los unos a los otros, es como si viviéramos en una carrera permanente para ver quién sube primero y quién es el que más surge. Día a día en constante envidia, avaricia, irrespeto y arrogancia, cerramos los ojos al mundo para así conseguir lo que sea, al precio que sea y ocupar el podio. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos políticamente es el vivo ejemplo de lo que expreso, dado que no hay garantía de nada y las ideologías y el alcance de los expositores de los partidos, se sumergen y emergen con pensamientos camaleónicos poniéndonos a pensar a la gran mayoría si realmente ellos luchan por el compromiso de un pueblo o simplemente dejan aflorar la fiera herida que desea ganar la contienda. Sí, estoy preocupada, como muchas personas estoy inquieta, desconcertada y en ascuas, pues hasta el momento entre el sube y baja de las encuestas, entre los presentadores de noticias y sus inclinaciones y la romería de incautos, no sé a ciencia cierta qué irá a pasar en Colombia. No es momento de bromas, no es momento de acudir a los superhéroes, no es momento de agarrarme a la camándula ni rezar los salmos, es momento de mirar con claridad y saber lo que nuestro país necesita y decidir y salir a las calles y votar y después de hacerlo entender que tomé la mejor decisión para protegerme y proteger al otro y para saber que no estoy solo y que todos sumamos y que todos valemos y que todos tenemos necesidades y que todos somos personas necesitadas de oportunidades, cuidados y amor y que los gobernantes tienen un compromiso con todos los colombianos, respetar la decisión que la mayoría tomó al elegir presidente para que ese ser que se sube al trono cumpla con su discurso. Más abrazos y menos puñales, más sonrisas y menos agravios, más caminos hacia el amor. Tu voto cuenta, no te quedes en casa, el país te necesita, apóyate, apóyalo. Progresar es amar, piénsalo, ejerce tu deber y derecho.

*Escritora.