La Universidad de Stanford acaba de terminar el más extenso estudio sobre los llamados “Completely Dummies Drivers”, que podría traducirse al español como los “Conductores Integralmente Ahuevados (“los CIA”). Según el comunicado de prensa, la investigación fue contratada por 10 de las compañías de seguros más importantes del mundo, porque se ha detectado, para sorpresa de muchos, que los conductores “CIA” pueden ser más peligros y ocasionar más accidentes de tráfico que un chofer en estado de alicoramiento, drogado o en pleno uso del celular mientras maneja.

Según el mencionado estudio, “los CIA” nunca se estrellan, jamás de los jamases, pero ellos sí propician los accidentes de muchas personas y nunca se dan cuenta de ello. Pueden haber muertos, explosiones, peatones volando por los cielos y “los CIA” continúan inermes con la supersónica velocidad de 10 km/hora en una autopista de alta velocidad y su cabeza meditando sobre las posibles causas del embarazo.

Dicen los investigadores que no existe alguna condición especial de edad o género para ser un “CIA”. Por ejemplo, un “CIA” que se respete puede permanecer contemplando un semáforo en verde durante 3 minutos y no moverse, como si estuviese en un estado vegetativo, y cuando decide hacerlo, él (ella) termina pasando el cruce vial y los 18 vehículos restantes que estaban pitando atrás como locos quedan atrapados en una nueva luz roja: ¡Joda, que me parta un rayo!

Los casos más graves de accidentes con “los CIA” se originan en las calles que tienen un solo carril. Usted puede ser un monje tibetano o un profesor de meditación, pero llevar adelante un “CIA” a 10 km/hora y no poder pasarlo puede aumentar en 17 veces los riesgos de un ataque al corazón. Y ojo: que se han reportado hasta casos de suicidio cuando un “CIA” te atrapa en una vía intermunicipal y en plena subida a una montaña. Según la investigación, pasada una hora sin poder rebasarlo es suficiente para que algunos choferes tomen la fatal decisión de lanzarse hacia el precipicio, morir dignamente y no soportar otro minuto con el carro adelante.

Un caso dramático de accidente vehicular puede ocurrir cuando –por casualidades de la vida– se juntan dos “CIA” en una misma vía estrecha. M... eso es de terror. La fila de carros puede alargarse por varios kilómetros y es cuando ocurren esos múltiples choques de todo tipo de vehículos y por arte de magia “los CIA” siguen avanzando con la frescura de una lechuga genéticamente modificada. Arman un despelote demencial y ni se dan por aludidos. Con razón las compañías de seguros están desesperadas.