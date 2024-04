Con pasmosa serenidad manejan la más grave de las crisis. Ante el escarnio, las recriminaciones y los más ácidos cuestionamientos, permanecen impertérritos mientras evalúan lo mejor para el bien común. Así deberían ser los líderes. En contravía, otros no producen ideas sin agresiones, no emiten palabras sin diatribas, son incapaces de dar un discurso sin destruir; no hablan, vomitan odio. Hay gente así. Maquiavelo advertía que los príncipes que inspiran amor corren el riesgo de ser traicionados al considerarlos ingenuos. Sin embargo, decía el, inspirar miedo y odio podría ser mucho peor como herramienta política por el riesgo de que, tarde o temprano, el odio acabe con el mismo príncipe. A pesar de tales consejos, ha crecido la tendencia a promover el odio como arma política.

Los discursos del odio causaron revoluciones, guerras y genocidios. Tales discursos se agigantaron y perfeccionaron en el siglo XX en Europa y luego en América. Hoy, como entonces, se trata de movimientos populistas, de extrema, que promueven el rechazo a elites económicas o de intelectuales con el trasfondo de luchar contra la corrupción imperante en los otros, en aquellos. La pérdida de profundidad y contenido en las ideas promovió el odio como recurso camuflado en el nacionalismo, la xenofobia o en la explotación de posibles fracturas sociales enfrentando campo contra ciudad, empresarios contra empleados, creyentes contra ateos, izquierda contra derecha, etc. Algunos perdieron vigencia, obligando a implementar tácticas más populistas y, en ese río revuelto, pescar poder o perpetuarse en él.

Según los expertos, la pirámide del odio se basa en estereotipos y prejuicios y crece hacia la discriminación con los discursos del odio para producir violencia contra propiedades y símbolos, violencia física, desplazamiento y genocidio.

Quienes los usan se proclaman como los únicos capaces de definir el concepto de pueblo. En consonancia, los demás no son el pueblo. En ese dicotómico señalamiento delimitan un ellos y un nosotros. Así, logran la cohesión mediante una sola variable, el odio hacia otros a quienes es menester señalar, agredir y exterminar. Hoy los discursos del odio son más fáciles de difundir por las redes sociales y su objeto más preciado son los jóvenes.

Estados Unidos padeció uno de esos especímenes que parece regresar. Así, los discursos del odio son productivos y eficaces, al menos para quien los dice. Enfrentarlos obliga a encontrar puntos de acuerdo, fortalecer la institucionalidad y generar sentimientos de unión. Venezuela lleva más de 20 años buscando eso. Lo decía Benavente: “Más se unen los hombres para compartir un mismo odio que un mismo amor”.

*Profesor Universidad de Cartagena.