Los mangos bajitos

La expresión en inglés ‘low hanging fruit’, en un contexto de proyectos y actividades, se refiere a aquellos objetivos que se pueden alcanzar de forma rápida y económica, logrando tempranamente un alto impacto. ¿Quién no ha estado parado frente a un palo de mango, analizando cómo coger uno en la parte alta, cuando de repente se encuentra otro bajito, a nivel de la mano, que tal vez no esté tan maduro, pero con sabor a gloria? Ese mango bajito es el “low hanging fruit”. Para los funcionarios, esa labor de identificar metas tempranas con un alto impacto debería ser obligatoria. ¿Qué mangos bajitos tienen vistos los candidatos a la Presidencia? Por ejemplo, a los adultos jóvenes de este país no se nos olvida cómo Álvaro Uribe logró recuperar la seguridad en las carreteras, con muy escasos recursos, de una forma relativamente rápida. Así se gana credibilidad. En Cartagena, dentro de todas las necesidades apremiantes, vale la pena identificar algunos de esos ‘mangos bajitos’ que podrían llegar a tener un alto impacto en la población. Dos de esas metas que se pueden alcanzar en el corto o mediano plazo son la mitigación del dengue y las inundaciones. El Universal reportó una radiografía del dengue en Cartagena y sus alrededores con datos precisos. Las muertes que se puedan evitar, más aún de niños, ameritan pensar en estrategias alternativas. Las aguas estancadas están en el centro de la problemática. Los drenajes han sido y serán una de las condiciones básicas para lograr un nivel de vida aceptable en las sociedades del mundo. El problema de salubridad por aguas encharcadas se ha vuelto en un dolor de cabeza nefasto. Una sugerencia es que se haga un mapeo georreferenciado, combinando el uso de drones para medir elevaciones del terreno desde el aire, información de densidad de población, drenajes existentes, y modelación hidráulica para identificar puntos de alto impacto en los que proyectos de mejoría de drenajes reduzcan las infecciones. La medición del progreso se puede hacer en el término de seis meses y un año. Con referencia al problema de las inundaciones, también se pueden identificar soluciones tempranas que permitan atenuar su extensión y duración en muchos sectores de la ciudad. ¿Hay derecho a que el Centro Histórico se inunde y huela tan mal? ¿O cualquier otro barrio? La ciencia y la ingeniería están al alcance de la ciudad, pero hay que saber estructurar y ejecutar los proyectos, y buscar a quienes saben.

A mí no me cabe la menor duda que hay un número de problemas en la ciudad que se podrían identificar como ‘mangos bajitos’. Ciertamente habrá una variedad de opiniones, y valdría la pena elaborar una lista en colaboración con la ciudadanía (otro ejemplo: organización de los vendedores en las playas). Démonos a la tarea de ser propositivos con planes concretos en lugar de ‘ideas’. Ya llegará el momento en que seamos escuchados.