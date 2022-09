Cartagena, un gran lote rural con problemas de invasión

La ciudad de Cartagena tiene una extensión aproximada de 60.910 hectáreas, y Barranquilla tiene una extensión aproximada de 15.400 hectáreas. A diferencia de lo que muchos creen Cartagena es 4 veces más extensa que Barranquilla.

En Cartagena, según el IGAC, con actualización 2014 hay 50.956 hectáreas rurales y 7.691 hectáreas urbanas.

Como vemos Cartagena es un gran predio rural, una gran finca; pero la ciudad no tiene una vocación rural. Sus principales ingresos no están originados en el sector rural. Están en la industria y el turismo, y no precisamente concentradas en la agroindustria o el ecoturismo.

Le pedimos a la Alcaldía y al Concejo entiendan la importancia de actualizar dicho POT y liberen tierras “rurales” para la construcción de vivienda y empresas. Áreas como Membrillal, Bayunca entre otras deben “liberarse”, para un desarrollo de viviendas e industrias masivo que genere el empleo de calidad que necesita la ciudad.

El actual Gobierno nacional ha expresado públicamente que no permitirá tierras improductivas, es ahora más que nunca que se debe actualizar el POT para darle más oportunidades a las tierras en Cartagena de ser productivas.

El uso de la tierra rural en la zona norte es ambiguo, existen delicadas discrepancias entre los conceptos de uso del suelo de planeación distrital y las de los curadores, algo que genera una inestabilidad jurídica que afecta de manera grave el desarrollo de la ciudad. Espantando la tan anhelada inversión. Rogamos al alcalde Dau tome medidas inmediatas en este sentido.

La gran cantidad de invasiones que vemos son, sin duda, resultado de una presión muy grande por áreas adecuadas para la construcción de viviendas de interés social de manera masiva, viviendas que no se pueden construir en áreas rurales o en áreas urbanas y/o suburbanas de alto costo. No debemos olvidar que nuestro POT es del año 2001. Con respecto a las invasiones con mucha satisfacción recibimos las declaraciones recientes de la vicepresidenta Márquez en donde dice: “No aceptamos, rechazamos y les solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o inadecuada invadiendo predios privados, a lo largo y ancho del país, que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”.

También estamos muy complacidos con las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez que dice: “Son prácticas inaceptables para este gobierno, de manera que las fuerzas de Policía deben actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes tomar todas las medidas y realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.

Creo que las declaraciones son claras y contundentes. Le pedimos al alcalde Dau que las revise con su equipo, la Policía y las ponga en práctica.