Los que no son dueños de su taxi

Casi siempre que utilizo un taxi, le hago dos preguntas al conductor, que son: ¿les gusta Uber? y ¿es usted dueño de este taxi? Todos me responden “no” a ambas.

Con respecto a la primera hablan pestes de esa y de todas las aplicaciones parecidas que no sean exclusivas para taxis. Alegan y con razón que un taxi cuesta muchísimo dinero por el tema del ‘cupo’, y que no es justo que compitan en igualdad de condiciones con vehículos particulares que no han pagado dicho ‘cupo’, entre otras razones.

Con respecto a la segunda, todos dicen no tener un taxi y que comprarlo esta fuera de sus posibilidades por el dichoso ‘cupo’, por lo tanto estarán siempre a merced de los dueños de taxis, unos justos o otros no tanto.

Revisando lo anterior podemos inferir que los que deberían ‘odiar’ a plataformas como Uber, deben ser los propietarios de taxis y no los taxistas. Los taxistas, por el contrario, deberían amar a Uber y a todas estas aplicaciones. Sin entrar a revisar si son o no legales, si son buenas o no, si se deben permitir o no, este tipo de aplicaciones acercan más a los taxistas a tener su propio carro y ser su propio jefe, eso es innegable. Si un taxista reúne un dinero para comprar un económico vehículo particular usado y baja una de estas aplicaciones de manera inmediata, será dueño de su propio negocio, con una inversión mínima comparada con la compra de un taxi. A mi manera de ver, es algo sorprendente que aporta de manera considerable a reducir la brecha entre taxistas y propietarios de taxis.

Lo que vemos en todas las manifestaciones y reacciones en contra de las aplicaciones tipo Uber lideradas por taxistas, obviamente presionados por los propietarios de los taxis, es una defensa de los taxistas por los intereses de los propietarios de taxis. Señor taxista, manifiéstese no para defender los intereses del dueño del taxi que usted conduce, hágalo para defender sus intereses. Vea a estas plataformas como un camino para lograr su tan anhelada independencia. Lo que le permitirá salir más fácilmente del ciclo de pobreza que implica recibir lo del diario y no tener ninguna capacidad de ahorro o expectativas de crecimiento.

No deseo ni defender, ni atacar a Uber. Solo deseo invitar a que los manifestantes que constantemente salen a protestar por infinidad de cosas, piensen primero si los temas que defienden en dicha protesta los benefician o no. No estoy en contra de la protesta, pero sí estoy en contra de que utilicen a personas como ‘bobos útiles’ para defender los intereses de otros, inclusive en contra de los suyos propios. Esto se aplica a muchos temas de actualidad en el país.

A todos los taxistas les mando mi más sincero sentido de admiración y aprecio, trabajan muy duro para darle una mejor vida a sus familias.