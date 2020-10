Los residentes en Colombia

La Ley de Residentes médicos se aprobó en el año 2018, en el Congreso, esa iniciativa fue impulsada por los parlamentarios Iván Ospina, Roy Barreras, Sara Piedrahíta y los Colegios Médicos. Amén de la decisiva participación del profesor José Félix Patiño, la Academia Nacional de Medicina y la Academia de Medicina de Cartagena. Sin embargo, después de sancionada por el presidente Juan M. Santos debió superar múltiples escollos creados por los interesados de los organismos privados surgidos de la Ley 100 de 1993 (*).

La Ley de Residencias Médicas ordena pagarles tres salarios mínimos a los residentes del país y anular el cobro del derecho a las residencias por parte de las universidades, cobros que en algunos casos superan los treinta millones de pesos. Esa injusticia obligaba a los médicos a salir a otros países, auténtica fuga de cerebros, contribuían así con su trabajo en el exterior, habiendo sido formados en universidades colombianas (**).

Ahora nos hemos enterado de que en el actual gobierno a los residentes les deben varios meses de ese salario. Argumenta el gobierno que no hay presupuesto para poder sostenerla. Son cerca de cinco mil residentes que trabajan en las clínicas y hospitales mientras estudian para convertirse en especialistas y que no reciben remuneración. Según estipuló la Ley los residentes tendrán un contrato especial en el que, por prestar los servicios de salud establecidos, podrán acceder al derecho de una remuneración mensual y les garantizan las prestaciones. En cuanto a los residentes de especializaciones médico-quirúrgicas que trabajan en zonas de difícil acceso, deben ser beneficiados con incentivos, entre ellos convocatorias para la financiación de proyectos de investigación. Amén de que las instituciones prestadoras de este servicio no les podrán cobrar a las universidades por la rotación de residentes, ni tampoco por permitir la práctica de los profesionales en formación (***).

De contera, también por iniciativa ajena al gobierno se propuso el “Bono Covid 19” para los trabajadores de la salud enfermeras, auxiliares, técnicos, etcétera, que trabajan en medio de la pandemia. Sin embargo, el Bono Covid ha quedado como letra muerta por falta de presupuesto según el gobierno actual. “Los residentes afirman que el ministro de Salud no representa a los médicos; el ministro de Salud es del presidente”. Y se preguntan ¿por qué hay presupuesto para préstamos a empresas y a compañía como Avianca? Y no para los “héroes médicos” en medio de esta pandemia.

(*) (**) (***) Morón D. Darío- Ley de los Residentes. 2017- Ley de Residentes 2018. Ley Estéril 2019. El Universal.