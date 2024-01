Los sesgos cognitivos del presidente y su gobierno

Recientemente, en el contexto de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, el presidente Petro manifestó que la razón del terrible despelote fue la “ignorancia”. Reconocía así no solo a la ignorancia como causa de este evento, sino por extensión de las demás “embarradas” de su gestión. Entiendo que no es cualquier “ignorancia”.

Existe un sesgo cognitivo -cuya definición es apropiada para aplicarse- que la psicología ha llamado “efecto Dunning-Kruger”. Podría definirse como la percepción que una persona, con escasos conocimientos, tiene de sí misma al convencerse que sabe más de lo que en realidad conoce. Quienes sufren este sesgo suelen opinar acerca de todo sin tener conocimiento adecuado de los asuntos que se tratan. Impone su idea, aunque sea errónea, tratando de hacer pensar a los demás que los ignorantes son ellos y no él mismo.

A veces pasa por ser una trampa de la inteligencia jugando una mala pasada a uno mismo - lo más benigno-, pero en otras es una trampa “de uno mismo” -del ego, del yo...- pudiendo ser involuntaria o voluntaria, siendo un gravísimo problema porque conduce a severos errores de decisión, inclusive fatales, como el caso asombroso que antes he mencionado de Steve Jobs que probablemente lo condujo a una muerte prematura.

A estas alturas no sé si la “ignorancia” a la que hizo referencia es un señalamiento al Gobierno, como cuerpo, o corresponde a título individual al presidente y los ministros. No me estoy refiriendo en exclusivo al caso de los Juegos Panamericanos porque desde el inicio el presidente y el Gobierno han venido de tumbo en tumbo, como el borracho zigzagueante andando las calles. Y dicho por el propio mandatario, ciertamente los casos parecen de ignorancia. Sí, verdaderamente de ignorancia. Pero de la ignorancia del sesgo cognitivo, de esa cuando uno mismo se convence que sabe, pero desconociendo la materia en cuestión. Sócrates decía que “solo es sabio quien sabe que no sabe, no quien se engaña creyendo saber e ignora incluso su propia ignorancia”.

El caso de la exministra Irene Vélez, con su arrogancia “curricular”. El caso de la exministra de salud Carolina Corcho, con su soberbia casi “sobrenatural”. El caso del actual ministro de Salud con sus expresiones casi “místicas”, señalándonos como conejillos de indias de un experimento por la vacuna contra la COVID19, el de minjusticia con sus consejos de “extravagante civilidad”. ¿Y qué decir del doctor Petro con la propuesta de la dispersión del virus de la vida por las estrellas del universo?

Creo que quizás se convencen a sí mismos de que su “autoridad política” puede estar por encima de la “autoridad técnica”. Obnubilados por el poder engordan su ego dándose licencias para ignorar cualquier hecho o prueba que cuestione sus puntos de vista convertidos ya en errores sensibles.

Cuando esta trampa de la inteligencia o la trampa a uno mismo por el ego desbordado pasa de la órbita individual a ser espíritu de cuerpo del grupo, los desastres cada vez se convierten en problemas mayores y de más difícil resolución porque llanamente cada uno al fortalecerse sin critica interna, también nutre enfermizamente al conglomerado.

Como dijo Moliere hace 400 años: “un tonto ilustrado es más tonto que un tonto ignorante”.