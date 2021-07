“Los Terceros”

Entre las múltiples reacciones que generó la columna publicada en El Espectador por Héctor Abad Faciolince bajo el título “Las ganas de vivir en otra parte”, se cuenta un intercambio de opiniones en un chat de WhatsApp del que hago parte, y en el que aún se puede disentir sobre temas de la realidad nacional.

Todo comenzó cuando manifesté que podría firmar como propia esta afirmación: “Los unos recelan de los otros, se enfrentan, se hostigan, se desprecian con la más honda inquina. Y quienes queremos reconciliarnos con todo lo que somos, sin violencia, no tenemos ningún lugar, despreciados y odiados por unos y otros.

Un reconocido empresario, de quien me distancian las perspectivas de análisis sobre las relaciones de poder en el país, pero con quien he coincidido en interesantes procesos cívico-políticos en Cartagena, y por quien sigo sintiendo admiración y estima, me respondió: “Germancho, aquí hay un problema de narrativa. Yo no lo veo como un problema de izquierda y de derecha o de otras diferencias. Yo lo veo de algunos luchando por la democracia y nuestros derechos fundamentales y otros que tienen la estrategia secreta de querer robarla. Y unos terceros que no se dan cuenta”.

Este comentario me sirve como referente para insistir en señalar que la polarización en Colombia y su profunda crisis social, terminará por llevar al país a un desastre mayor en corto tiempo, a menos que se revisen y ajusten urgentemente las narrativas sobre las que se soportan los pensamientos y acciones de los principales protagonistas de la confrontación.

Es evidente que en un sector del país ha calado una narrativa de defensa de derechos o de privilegios que consideran en riesgo por el eventual ascenso de la izquierda a la conducción del país en el 2022, y que ello se traducirá indefectiblemente en el “robo de la democracia”. Desde esa perspectiva, solo habría dos opciones posibles de actuar por parte de los ciudadanos comunes: enfilarse en la extrema derecha para defender la democracia, o contribuyendo al “robo” de esta por parte de la extrema izquierda.

Si la nueva denominación de “Terceros” implica no estar enrolado en los sectores extremista, que, con sus propias narrativas, de manera premeditada o involuntaria, empujan al país al abismo de la guerra civil, asumo esa posición, pero plenamente enterado de lo que representan los otros dos, y de los intereses que persiguen. Desde esa tercería, comparto la desesperanza de Héctor Abad, pero persistiré, como tantos otros colombianos no escuchados, en señalar caminos diferentes al dogmatismo; en reclamar opciones de diálogo y concertación para dirimir las diferencias y en creer que la democracia colombiana está muy por encima de ser un trofeo cuya suerte se debate entre custodios y ladrones.