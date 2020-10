Luis Caraballo y la U de C

Hace más de 2.400 años llegó del África a Atenas. Allí, en menos de tres años, asesinó a más de 10.000 personas. Tras intensas fiebres, vómitos y nueve días fallecían. Los sobrevivientes se volvían inmunes. Lo anterior es un burdo resumen del nacimiento de la inmunología, magistralmente descrito por Tucídides.

Fue en otra vida cuando quisimos hacer un trabajo para una de esas hermosas ferias de ciencias del Colegio de la Esperanza. Pedro Ramón, uno de sus hermanos, me llevó a su casa y a su oficina en el Hospital Universitario. Ambos sitios destilaban conocimiento en medio de conejos y ratones. Entre tubos de ensayo y microscopios daba las primeras pinceladas a su prolífica y magistral impronta, la inmunología y las alergias. Creo que entonces se incubó en mí el germen de la duda metódica. El trabajo no se hizo pero su imagen persiste coherente luego de tantos años: investigador a ultranza, la modestia vestida en sus sempiternos jean y la sabiduría imposible de camuflar tras su vivaz mirada, y la brevedad de sus palabras. En 1984 reportó, en Cartagena, el primer caso de SIDA. En 1994 fundó el Instituto de investigaciones Inmunológicas de la Universidad de Cartagena. Allí muy seguramente descubrió que nuestro organismo, la inmunidad y las alergias son un buen ejemplo de la consabida frase “durmiendo con el enemigo”. Transmite siempre una desbordante intención de saber, de resolver las dudas y responder las preguntas planteadas. El nombre, y algo más, lo heredó de su padre. Pero la medicina, muy seguramente, fue solo una excusa para enfocarse en su mayor obsesión: saber. Pienso que él y sus hermanos, cada cual a su manera, heredaron de sus progenitores más que inteligencia una genialidad supérstite. Con tesón, sacrificio, mística y dedicación ha logrado estar siempre a la altura de los tiempos y engrandecer el nombre de la Universidad de Cartagena. Ajeno a las lisonjas y lejano a las inevitables envidias ha sabido enterrarlas todas bajo cientos de artículos, decenas de capítulos de libros y miles de presentaciones en congresos. La investigación, la inmunología y las alergias lo convirtieron en lo que es hoy, una autoridad mundial. Todo ello le ha merecido múltiples reconocimientos, no solo por instituciones y sociedades científicas sino, también, por las autoridades a nivel local y nacional. Con proverbial serenidad, durante más de 45 años, ha recibido, por igual, a sus miles de estudiantes y los innumerables reconocimientos, premios y distinciones que en su vida han sido. Sesudo investigador, caballero de la alegre figura que le ha permitido seguir y recibir con humilde serenidad y similar alegría, sus éxitos y los que han cosechado todas las generaciones de médicos por el formados. Lo dijo Alejandro: “Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien”.