La falta de desarrollo de las ciudades y el deterioro de las mismas hacen que en una sociedad aventajada y no educada, sus ciudadanos atribuyan como causas; el comportamiento de la clase política por corrupción, inoperancia, dejadez e incapacidad. Además, la sintomatología de la pobreza, delincuencia, prostitución y drogadicción se empalmen a los estratos 1 y 2 por la apariencia, falta de estudios, “flojera para trabajar”, y ausencia de ingresos que conllevan según la tesis del aventajado a un reclamo social y cobro de cuenta por resentimiento. El estado del espacio público, movilidad, desarrollo económico, cultura ciudadana, medioambiente, entre otros, es una responsabilidad de todos y una manipulación de muchos que nos hacen recordar la advertencia de una madre a su hijo para que no saliera a jugar viernes santo, ignorando los ruegos y recomendaciones partió, regresando más tarde bajo el llanto por haber perdido todo, a lo que su madre le repitió, “eso te pasa por jugar viernes santo”. Al que el muchacho responde: “Entonces el que me ganó estaba en lunes de pascuita”. Culpamos a los demás sin evaluar nuestros actos y responsabilidades, perdimos objetividad, sinceridad y honradez colectiva, sociológicamente hemos descartado la causa y el efecto, vivimos la etapa del vivo, manipulando, concentrando riqueza, haciendo de Pilatos, y lo más triste, somos más apáticos y más habladores de...

Iniciemos el despertar invitando a que te enteres y participes de la discusión del presupuesto del distrito a decidir antes de noviembre; con qué recursos contamos, cuánto se gasta para funcionar, qué dependencias dan resultados, quiénes pagan impuestos, cuánto tenemos en inversión para programas e infraestructura educativa, salud y cuánto debemos en acciones populares a las comunidades, entre otros. Alcalde y colegas, presentemos públicamente en todas las redes una explicación didáctica de este presupuesto y que antes de terminar el año que la ciudad reciba un programa distinto al control político, señalando los espacios para pasantías de los jóvenes universitarios en la administración pública, impulsando el paso para el primer colegio público bilingüe, estímulos tributarios a quien tenga contratado más de 10 jóvenes y 10 mujeres cabezas de hogar, definiendo la organización del mercado publico, impulsando la explotación turística y generación de empleo con inversión distrital o terceros en La Popa, ruta de manglares y murallas, reemplazar la venta de bebidas azucaradas en los planteles educativos por las naturales fabricadas por las madres de los estudiantes.

El desempleo, la inseguridad, hambre y críticas sin propuestas son viernes santos que Medellín, Montería y Barranquilla convierten en lunes de pascuita.