Machismo: Veneno latente

“Uno no puede entender que una mujer del tamaño de Luz Mery Tristán, con sus logros, lo que eso significaba para ella en materia de empoderamiento, de autoconfianza, de amor propio, pudiera como ser víctima de ese entrampamiento sociológico que la llevó incluso a creer que ella pudiera cambiar a su victimario” (...) “¿Dónde quedó el empoderamiento de ella, de su independencia económica, de sus triunfos, dónde quedó y todo eso?”. Las anteriores fueron algunas de las preguntas realizadas por una muy reconocida periodista y columnista en una entrevista al hijo devastado de aquella mujer valiente y exitosa que, como muchas, perdió la vida a manos de un hombre que amó. Una periodista que frecuentemente escribe sobre temas de equidad de género y que parece inquieta por hacer aportes importantes en cierre de brechas y en lo que ella repite una y otra vez como “empoderamiento femenino”, lo cual muestra que no entiende ese concepto. Ignora que una mujer, por ejemplo, por más abogada, magistrada con salario importante, pueda ser víctima de violencia económica por su pareja, entre otros escenarios. En esta muy desafortunada entrevista lo que la periodista dejó ver fue su lado machista. ¡Sí! Esa partecita oscura que creo tenemos todos. Y es que el machismo y el racismo como fenómenos violentos son estructurales, y han sido como veneno que se nos ha suministrado en diferentes dosis a todos los individuos de las sociedades patriarcales, de manera que todos tenemos un nivel de toxicidad en nuestra mente. Algunos se han percatado de la existencia del veneno, algunos niegan que sea real, y hay quienes trabajan en sí mismos en procesos llamados “deconstructivos” que me atrevo a llamar de “desintoxicación”; pero que sin duda para mí todos tenemos dentro algunos remanentes que de manera inconsciente salen a la luz. ¿Cómo es posible que una mujer cuestione por qué no se tuvieron en cuenta las “señales”? ¿Por qué en el periodismo colombiano, independientemente del género de quien hace el reporte de la noticia, se hace investigación sobre el pasado amoroso de la víctima? ¿Por qué no se realiza un paneo de las condiciones de educación, de vida familiar, de antecedentes, etc., sobre el victimario? ¿Por qué se reduce a encontrar culpas en las víctimas o calificar de loco o enfermo a priori al feminicida? Los feminicidas no son enfermos, locos o personas que se dejaron llevar por la ira o el descontrol. ¿Por qué no se descontrolan con sus congéneres? La verdad es que son hijos “sanos” del patriarcado que les hizo creer y sentir que pueden disponer a su antojo de la vida e integridad de “sus” mujeres como cualquier otro bien parte de su patrimonio ¡Y eso es lo que realmente no pueden entender!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y s en

Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.